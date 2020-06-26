kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 26.06.2020

BTC/USD

9193.98

ETH/USD

231.19

LTC/USD

43.26

НБУ 26.06.2020

USD/UAH

26.81

EUR/UAH

30.15

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг ЗОЖ «Пивной» живот: почему он появляется и как от него избавиться
commentss НОВОСТИ Все новости

«Пивной» живот: почему он появляется и как от него избавиться

Убрать "пивной" живот можно с помощью дефицита калорий и спорта

сегодня, 15:20
Автор:

Светлана Шкурупий
«Пивной» живот: почему он появляется и как от него избавиться

Бытует мнение, что большой живот у мужчин появляется из-за употребления большого количества пива. Но ученые не согласны с этим утверждением. В ходе научных исследований они доказали, что между ожирением и хмельным напитком нет никакой связи. Но при этом, они отметили, что пиво усиливает аппетит.

Эксперты опровергли миф о том, что в пиве содержится много калорий, поэтому от него быстро поправляются. Они подсчитали, что в 100 г этого напитка содержится не более 40 ккал, а вот, к примеру, в 100 г молока - 60 ккал.  Но если выпить два литра пива и закусывать его орешками, сухариками, чипсами и другими вредными продуктами, то количество калорий за раз существенно возрастет. При этом, нельзя забывать о том, что алкоголь усиливает аппетит. Британские ученые подсчитали, что один бокал пива с закуской добавляет по 200 килокалорий.

Специалисты также подтвердили, что хмельной напиток способен влиять на гормональный фон, в частности снижать уровень тестостерона - главного мужского гормона. Его снижение напрямую влияет на содержание жира и мышц.

Чтобы избавиться от "пивного" живота эксперты рекомендуют снизить потребление алкогольных напитков до минимума и скорректировать свой рацион питания. Необходимо научиться рассчитывать свою норму калорий, чтобы сжигать больше, чем потреблять. Помимо этого, необходимо заниматься спортом, силовые тренировки ускорят обменные процессы и обеспечат быстрый мышечный рост.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как получить плоский живот без диет и упражнений. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://zdorovia.com.ua/weightloss/38798yak-pozbutis-vid-pivnogo-zhivota.html
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!