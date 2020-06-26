«Пивной» живот: почему он появляется и как от него избавиться

Бытует мнение, что большой живот у мужчин появляется из-за употребления большого количества пива. Но ученые не согласны с этим утверждением. В ходе научных исследований они доказали, что между ожирением и хмельным напитком нет никакой связи. Но при этом, они отметили, что пиво усиливает аппетит.

Эксперты опровергли миф о том, что в пиве содержится много калорий, поэтому от него быстро поправляются. Они подсчитали, что в 100 г этого напитка содержится не более 40 ккал, а вот, к примеру, в 100 г молока - 60 ккал. Но если выпить два литра пива и закусывать его орешками, сухариками, чипсами и другими вредными продуктами, то количество калорий за раз существенно возрастет. При этом, нельзя забывать о том, что алкоголь усиливает аппетит. Британские ученые подсчитали, что один бокал пива с закуской добавляет по 200 килокалорий.

Специалисты также подтвердили, что хмельной напиток способен влиять на гормональный фон, в частности снижать уровень тестостерона - главного мужского гормона. Его снижение напрямую влияет на содержание жира и мышц.



Чтобы избавиться от "пивного" живота эксперты рекомендуют снизить потребление алкогольных напитков до минимума и скорректировать свой рацион питания. Необходимо научиться рассчитывать свою норму калорий, чтобы сжигать больше, чем потреблять. Помимо этого, необходимо заниматься спортом, силовые тренировки ускорят обменные процессы и обеспечат быстрый мышечный рост.

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