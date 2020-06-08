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Пять причин начать вечерние пробежки уже сегодня

Вечерняя пробежка имеет массу преимуществ для здоровья

сегодня, 19:10
Автор:

Светлана Шкурупий
Пять причин начать вечерние пробежки уже сегодня

Всем давно известно, что бег -  один из самых популярных видов занятия спортом. Он помогает поддерживать свое тело в тонусе и положительно влияет на весь организм. Бег нормализует обмен веществ, заряжает энергией, насыщает кислородом все органы и ткани. Но все же в вечерней пробежке есть своим преимущества.

Проще выделить время

Утром часто не хватает времени, чтобы выйти на пробежку, потому что нужно собираться на работу, успеть позавтракать, а то и собрать детей в школу. А вот вечером, когда рабочий день позади, можно выделить часик для пробежки. 

Вечерний бег помогает снять стресс

Пробежку вечером можно использовать в качестве способа расслабления после тяжелого дня. Это хорошая возможность сбросить дневной "груз проблем". Если вы сильно устали, можно просто прогуляться по парку, но увидите, что ваше самочувствие улучшиться. 

Вечерний бег полезен тем, кто имеет проблемы со сном

Вы, наверное, слышали о том, что вечерние пробежки способствуют качественному и продолжительному сну. Если вас мучает бессонница, тогда за пару часов до сна отправляйтесь в парк или на стадион, чтобы сделать ночной отдых более полезным.

Вечерние пробежки активно сжигают съеденные за день калории

Бегайте по вечерам, чтобы избавиться от лишних килограмм (если они у вас есть). Только, когда вернетесь домой, не садитесь за стол ужинать, просто выпейте стакан воды.

В вечернее время у человека выделительная система работает активнее

Исследователи доказали, что бег по вечерам способен ускорить метаболизм и очистить организм от токсинов и других негативных элементов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как действовать, если пробежка проходит под палящим солнцем.


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Источник: https://24tv.ua/sport/ru/vechernjaja_probezhka_chem_polezen_beg_po_vecheram_n1232610
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