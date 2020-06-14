"Ныряйте на здоровье": названы полезные свойства морской воды

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Екатерина Белоброва
Адаптивный карантин в Украине позволяет нам заниматься внутренним туризмом, а это значит, что в ближайшие месяцы многие из нас отправятся в отпуск на берег Черного или Азовского моря. И это прекрасный повод не только приятно отдохнуть, но и запастись на целый год полезными морскими микроэлементами для своего организма.
Итак, морская вода обладает такими целебными свойствами, как магний, натрий, кальций, хлорид и сульфат, которые оказывают благотворное влияние на кожу.
Помимо минералов в морской воде содержатся аминокислоты и витамины, с которыми организм человека проходит своеобразную перезагрузку. Так, плавая в море или вдыхая соленый воздух, осуществляется профилактика астмы, бронхита, артрита, а так же локальных болей и недомоганий. Также купаясь в морской воде кожа впитывает все полезные минералы, в следствии чего становится упругой и сияющей, а раны и порезы заживают быстрее, благодаря содержащемуся в соленой воде йоду.
Свежий воздух, шум моря, мягкий песок или мелкая галька способствуют глубокому погружению в свои мысли, концентрации на важных жизненных вопросах и расслаблению, после сделанных выводов.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что у солнечного загара есть ряд преимуществ.
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