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Не только лень: почему многие не любят заниматься спортом

Не любовь к физическим нагрузкам может быть связана с генетикой

сегодня, 10:15
Автор:

Светлана Шкурупий
Не только лень: почему многие не любят заниматься спортом

Все мы знаем, что занятия спортом положительно влияют на организм. Физическая активность укрепляет кости и мышцы, улучшает работу сердца, помогает контролировать вес и прочее. Плюс ко всему, многочисленные исследования доводят, что спорт - отличный способ снятия стресса. Но не все  разделяют любовь к физическим нагрузкам, и причина может скрываться не только в лени.

Ученые выяснили, что некоторые люди не ощущают никакого удовольствия после пробежки или другой активности. Они испытывают только усталость и нежелание вновь себя мучить. Если позитивное влияние тренировок – это результат химических процессов в мозге, то почему на одних они действуют не так, как на других?

Известно, что физическая нагрузка для организма – это разновидность стресса, при котором тело готовится давать отпор врагу или спасаться от опасности бегством. Чтобы защититься от негативного действия стресса, мозг дает команду к выработке белка BDNF. Он важен для поддержания здоровья нейронов. И он же, судя по всему, отвечает за чувство легкости и ясности в голове, которое многие замечают после хорошей тренировки. Одновременно происходит выброс дофамина – еще одного вида соединений, нужных для борьбы со стрессом. Их задача – минимизировать дискомфорт после упражнений и заглушить боль. Результатом становится удовольствие и даже эйфория после физических нагрузок.

Исследователи выяснили, что в 20-60% любовь к спорту определяется генетически. К нему тянутся те, у которых нейроны, отвечающие за выработку дофамина, более активны. Соответственно, у таких людей в процессе физических нагрузок выделяется больше гормона удовольствия, поэтому тренировки им хочется продолжать.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что есть виды спорта, которые продлевают жизнь.  


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Источник: https://republic.ru/posts/90212
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