Как победить бессонницу: три совета мужчинам

Постоянный стресс, невозможность нормализировать свой жизненный ритм, проблемы на роботе - это далеко не полный список факторов, которые могут спровоцировать бессоницу. Для многих людей это может стать самой настоящей проблемой, с которой приходится бороться медикаментозным способом. Но если у тебе ситуация еще не настолько критическая, мы дадим тебе пару советов, которые помогут тебе нормализировать собственный сон.

Придерживайтесь графика сна

Главной тактикой для достижения хорошего и здорового сна является формирование ритма сон-бодрствование. Если ты будешь ложиться и вставать в одно и то же время, ты нормализируешь свой сон. Но если ты будешь постоянно менять свой режим, то бессоница так и останется твоим постоянным спутником.

Не спи после обеда Если тебя начинает преодолевать сонливость за несколько часов до отхода ко сну, то лечше встань и немного разомнись или прогуляйся. Вполне можно пойти помыть посуду, приготовить одежду или сложить сумку на следующий день. Если ты поддашься искушению сонливости, то можешь затем проснуться среди ночи и нормально уже не заснешь.

Не спи допоздна Если уже так случилось, что ты заснул позже, чем предписывает график, то не стоит наверстывать упущенное за счет более позднего подъема. Вставай как обычно. Эта стратегия позволяет не нарушать естественный ритм сон-бодрствование. Иначе существует опасность столкнуться с проблемой бессоницы на ближайшие несколько дней . Правильно разработанный график поможет со временем нормализировать сон и преодолеть бессоницу. Это хорошо скажется на твоем здоровье в целом. Также издание "Комментарии" расскажет, как бессонная ночь влияет на организм

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