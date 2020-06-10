Качаем пресс на турнике: самые эффективные упражнения

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Зинченко Павел
Многие парни и мужчины, как только потеплело, вырвались на спортивные площадки. Брусья, турники, скамейки для пресса и многое другое теперь полностью в их распоряжении. Кто-то приводит себя в форму после весны, пережитой дома, кто-то начинает готовиться к серьезным соревнованиям, а у кого-то свои собственные далекоидущие цели. В любом случае, представителям всех этих категорий наверняка нужен крепкий пресс. Сегодня мы расскажем тебе, как его можно эффективно накачать с помощью турника.
Велосипед
Поочерёдно поднимай колени, но без пауз. Как только одна нога достигнет верхней точки, сразу же начинай двигать другой. Сделай 25-30 таких упражнений. Это упражнение также на тренировку косых мышц живота.
Поочерёдные подъёмы коленей
Поднимай к груди только одну ногу: сначала левую, потом правую (порядок не имеет значения). Сделай 12-15 повторений на каждую сторону. Это упражнение на тренировку косых мышц живота.
Лягушка
Согни ноги в коленях и тяни их как можно выше, стараясь поднять до подбородка. Провиси в такой позе до тех пор, пока не почувствуешь жжение в мышцах, медленно опусти ноги. Повтори 20 раз.
Одновременный подъём коленей
Поднимай колени к груди (настолько высоко, насколько можешь) 12-15 раз. Это упражнение в основном для нижнего пресса. Затем сразу переходи к следующему упражнению или отдохни 30 секунд.
Эти упражнения очень быстро обеспечат тебя стальным прессом. Главное - не ленись. Также издание "Комментарии" расскажет о простых упражнениях для утреннего кардио.
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