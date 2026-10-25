Друг открыл ему глаза: мужчина, который выпивал до 15 кружек пива за вечер, кардинально похудел

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Сергій Кречмаровський
Британец Ник Дрейн смог сбросить почти треть своего веса благодаря ежедневным тренировкам продолжительностью всего 30 минут. Раньше мужчина мог выпить до 15 кружек пива за один вечер и потреблял более 4000 калорий в день. Толчком к переменам стал разговор с другом, который обратил внимание на его необычно высокую устойчивость к алкоголю.
Пиво, которое мужчина раньше пил в больших количествах, прежде чем решил изменить образ жизни и похудеть. Фото: Pixabay / planet_fox
45-летний Ник из города Ипсвич в Великобритании на пике своего веса весил 23 стоуна и 7 фунтов — примерно 149 кг. В августе 2020 года друг заметил, что мужчина почти не выглядит пьяным даже после большого количества алкоголя. Этот разговор заставил Ника задуматься о своих привычках.
В сентябре того же года он решил начать с простой задачи — ежедневно крутить педали велосипеда в течение 30 минут. Позже к тренировкам добавились отжимания и силовые упражнения.
Ник также пересмотрел рацион. Он сократил количество фастфуда и алкоголя и начал ориентироваться примерно на 2500 калорий в день. Вместо радикальных перемен мужчина сосредоточился на привычках, которых мог придерживаться постоянно.
Со временем тренировки стали неотъемлемой частью его повседневной жизни. Мужчина постепенно увеличил количество отжиманий, перейдя от облегченного варианта к 100 обычным повторениям в день.
Благодаря регулярным занятиям и изменениям в питании Ник похудел на 7 стоунов и 7 фунтов — примерно на 48 кг. Теперь он весит около 102 кг и продолжает придерживаться нового режима.
Его история показывает, как последовательные изменения повседневных привычек могут помочь добиться значительного результата.
Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, как мужчина с помощью ИИ сбросил 16 кг