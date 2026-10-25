Друг открыл ему глаза: мужчина, который выпивал до 15 кружек пива за вечер, кардинально похудел

Британец Ник Дрейн смог сбросить почти треть своего веса благодаря ежедневным тренировкам продолжительностью всего 30 минут. Раньше мужчина мог выпить до 15 кружек пива за один вечер и потреблял более 4000 калорий в день. Толчком к переменам стал разговор с другом, который обратил внимание на его необычно высокую устойчивость к алкоголю.

Пиво, которое мужчина раньше пил в больших количествах, прежде чем решил изменить образ жизни и похудеть. Фото: Pixabay / planet_fox

С чего началось похудение

45-летний Ник из города Ипсвич в Великобритании на пике своего веса весил 23 стоуна и 7 фунтов — примерно 149 кг. В августе 2020 года друг заметил, что мужчина почти не выглядит пьяным даже после большого количества алкоголя. Этот разговор заставил Ника задуматься о своих привычках.

В сентябре того же года он решил начать с простой задачи — ежедневно крутить педали велосипеда в течение 30 минут. Позже к тренировкам добавились отжимания и силовые упражнения.

Какие изменения помогли сбросить вес

Ник также пересмотрел рацион. Он сократил количество фастфуда и алкоголя и начал ориентироваться примерно на 2500 калорий в день. Вместо радикальных перемен мужчина сосредоточился на привычках, которых мог придерживаться постоянно.

Со временем тренировки стали неотъемлемой частью его повседневной жизни. Мужчина постепенно увеличил количество отжиманий, перейдя от облегченного варианта к 100 обычным повторениям в день.

Какого результата он достиг

Благодаря регулярным занятиям и изменениям в питании Ник похудел на 7 стоунов и 7 фунтов — примерно на 48 кг. Теперь он весит около 102 кг и продолжает придерживаться нового режима.

Его история показывает, как последовательные изменения повседневных привычек могут помочь добиться значительного результата.

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