Девушка похудела за год на 45 килограммов: как выглядит до и после (ФОТО)

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Slava Kot
История блоггерши из TikTok, которая за год похудела на 45 килограммов, привлекла внимание пользователей соцсетей. Девушка показала результаты своего перевоплощения и рассказала, как регулярные тренировки, бег и изменение обыденных привычек помогли ей достичь цели.
Девушка похудела за год на 45 килограммов
Автор видео с ником @wieiad поделилась фотографиями до и после похудения. В начале ее вес составил 95 килограммов. В течение года постепенно меняла образ жизни, уделяла внимание физической активности и работала над дисциплиной.
Девушка похудела на 45 кг в год
Девушка похудела на 45 кг в год
По словам блоггерши, путь к результату был непростым, однако настойчивость помогла ей не останавливаться. В то же время, после значительного похудения девушка вернула пять килограммов и решила сосредоточиться не на дальнейшем снижении веса, а на ее поддержании.
Блоггерша отмечает важность системности и регулярности. Среди составляющих своего пути она называет тренировку, бег, самоконтроль и изменение ежедневных привычек. По ее мнению, важно не только работать над внешними изменениями, но и развивать выдержку и умение придерживаться собственного плана.
Девушка похудела на 45 кг в год
Девушка похудела на 45 кг в год
Заметим, что опыт блоггера не следует воспринимать как универсальную инструкцию: безопасный подход предполагает сбалансированное питание, посильную физическую активность и, при необходимости, консультацию специалиста. Долгосрочные изменения требуют времени, а главным ориентиром должна быть не только цифра на весах, но забота о собственном здоровье.