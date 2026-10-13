Девушка похудела за год на 45 килограммов: как выглядит до и после (ФОТО)

История блоггерши из TikTok, которая за год похудела на 45 килограммов, привлекла внимание пользователей соцсетей. Девушка показала результаты своего перевоплощения и рассказала, как регулярные тренировки, бег и изменение обыденных привычек помогли ей достичь цели.

Девушка похудела за год на 45 килограммов

Автор видео с ником @wieiad поделилась фотографиями до и после похудения. В начале ее вес составил 95 килограммов. В течение года постепенно меняла образ жизни, уделяла внимание физической активности и работала над дисциплиной.

Девушка похудела на 45 кг в год

Девушка похудела на 45 кг в год

По словам блоггерши, путь к результату был непростым, однако настойчивость помогла ей не останавливаться. В то же время, после значительного похудения девушка вернула пять килограммов и решила сосредоточиться не на дальнейшем снижении веса, а на ее поддержании.

"Я похудела на 45 кг, но потом назад вернула 5 кг — 54-55 кг это мой комфортный вес, в котором я планирую остаться и дальше", — рассказала она.

Что помогло девушке похудеть

Блоггерша отмечает важность системности и регулярности. Среди составляющих своего пути она называет тренировку, бег, самоконтроль и изменение ежедневных привычек. По ее мнению, важно не только работать над внешними изменениями, но и развивать выдержку и умение придерживаться собственного плана.

Девушка похудела на 45 кг в год

Девушка похудела на 45 кг в год

Заметим, что опыт блоггера не следует воспринимать как универсальную инструкцию: безопасный подход предполагает сбалансированное питание, посильную физическую активность и, при необходимости, консультацию специалиста. Долгосрочные изменения требуют времени, а главным ориентиром должна быть не только цифра на весах, но забота о собственном здоровье.

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