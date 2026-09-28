"Звездные войны" могут получить новую трилогию: в сагу Скайуокеров вернут Рэй

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Сергій Кречмаровський
Сага "Звездных войн" может получить неожиданное продолжение. Режиссер Джон Уоттс, известный по трилогии о Человеке-пауке с Томом Голландом, присоединился к новому проекту Lucasfilm, который может стать первой частью еще одной трилогии.
"Звездные войны" могут получить новую трилогию после завершения саги о Скайвокерах. Фото: GooKingSword / Pixabay
По данным Radio Times и американских профильных изданий, первый фильм новой трилогии должен поставить Джон Уоттс. Сценарий пишет Саймон Кинберг, ранее бывший одним из создателей анимационного сериала "Звездные войны: Повстанцы".
Сообщается, что Кинберг уже долгое время работает над этой историей. Новые фильмы могут стать следующим разделом саги Скайуокеров после "Звездных войн: Скайуокер. Восход", вышедшего в 2019 году.
Поэтому первую картину уже связывают с возможным "Эпизодом X". В то же время Lucasfilm и Disney пока не подтвердили ни такое название, ни официальный статус продолжения основной саги.
Еще одна деталь, привлекшая внимание фанатов, касается Рэй. По сообщениям источников, Дейзи Ридли могут привлечь к роли героини в новой трилогии.
Рэй была центральным персонажем последней кинотрилогии, которая состояла из фильмов "Пробуждение Силы", "Последние джедаи" и "Скайуокер. Восход". В то же время точная роль Ридли в новом проекте пока не раскрыта.
Важно, что Disney еще не дал официального зеленого света проекту. Поэтому речь идет о разработке будущих фильмов, а не о подтвержденной дате начала съемок или премьеры.
Ближайшей новой киноисторией франшизы остается "Звездные войны: Звездный истребитель" с Райаном Гослингом. Его премьера намечена на 28 мая 2027 года.
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