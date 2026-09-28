"Звездные войны" могут получить новую трилогию: в сагу Скайуокеров вернут Рэй

Сага "Звездных войн" может получить неожиданное продолжение. Режиссер Джон Уоттс, известный по трилогии о Человеке-пауке с Томом Голландом, присоединился к новому проекту Lucasfilm, который может стать первой частью еще одной трилогии.

"Звездные войны" могут получить новую трилогию после завершения саги о Скайвокерах. Фото: GooKingSword / Pixabay

Кто работает над новыми фильмами

По данным Radio Times и американских профильных изданий, первый фильм новой трилогии должен поставить Джон Уоттс. Сценарий пишет Саймон Кинберг, ранее бывший одним из создателей анимационного сериала "Звездные войны: Повстанцы".

Сообщается, что Кинберг уже долгое время работает над этой историей. Новые фильмы могут стать следующим разделом саги Скайуокеров после "Звездных войн: Скайуокер. Восход", вышедшего в 2019 году.

Поэтому первую картину уже связывают с возможным "Эпизодом X". В то же время Lucasfilm и Disney пока не подтвердили ни такое название, ни официальный статус продолжения основной саги.

Рэй может вернуться

Еще одна деталь, привлекшая внимание фанатов, касается Рэй. По сообщениям источников, Дейзи Ридли могут привлечь к роли героини в новой трилогии.

Рэй была центральным персонажем последней кинотрилогии, которая состояла из фильмов "Пробуждение Силы", "Последние джедаи" и "Скайуокер. Восход". В то же время точная роль Ридли в новом проекте пока не раскрыта.

Важно, что Disney еще не дал официального зеленого света проекту. Поэтому речь идет о разработке будущих фильмов, а не о подтвержденной дате начала съемок или премьеры.

Ближайшей новой киноисторией франшизы остается "Звездные войны: Звездный истребитель" с Райаном Гослингом. Его премьера намечена на 28 мая 2027 года.

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