Зрителей заставят забыть любимые фильмы: кинотеатр придумал необычный эксперимент

Представьте, что вы снова смотрите любимый фильм и не помните, чем все закончится. Именно такой опыт хочет проверить нидерландская сеть кинотеатров Pathé. Компания организует необычный эксперимент: с помощью гипноза попытается временно стереть из памяти киноманов воспоминания о хорошо знакомой им картине.

Иллюстративное изображение к эксперименту с гипнозом, который должен помочь зрителям забыть любимые фильмы. Фото: Pixabay / Yamu_Jay

Мероприятие под названием Pathé REWIND состоится 9 ноября в кинотеатре Pathé Buitenhof в Гааге. Участие в нем примут 30 любителей кино. Каждый сможет выбрать один из четырех фильмов: "Матрица", "Семь", "Ла-Ла Ленд" или "Интерстеллар". Какую именно картину покажут на большом экране, решит группа — выбор будет зависеть от предпочтений участников.

Подготовка к просмотру тоже будет необычной. Сначала каждый участник пройдет онлайн-сеанс с гипнотизером Виктором Крамером. Непосредственно перед началом фильма гипноз повторят. Организаторы хотят выяснить, смогут ли зрители вновь испытать напряжение, удивление и эмоции, которые возникают во время первого просмотра.

Впрочем, Pathé REWIND — это маркетинговый эксперимент, а не научный метод стирания воспоминаний. Нет гарантии, что гипноз действительно заставит людей забыть хорошо знакомый сюжет. Главная идея — проверить, можно ли хотя бы частично воссоздать магию первого знакомства с фильмом.

Таким образом сеть стремится побудить людей чаще возвращаться в кинотеатры и предложить им больше, чем обычные кинопоказы. Эксперимент дополняет программу Pathé Classics, в рамках которой на большом экране повторно показывают популярные старые фильмы. Ранее компания также экспериментировала с антрактами во время очень длинных кинолент.

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