kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 16.06.2020

BTC/USD

9466.26

ETH/USD

233.69

LTC/USD

43.64

НБУ 16.06.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

30.40

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг фильмы и сериалы Вышел трейлер второй части зомби-хоррора «Поезд в Пусан»
commentss НОВОСТИ Все новости

Вышел трейлер второй части зомби-хоррора «Поезд в Пусан»

Премьера хоррора состоится в августе 2020 года

сегодня, 18:30
Автор:

Светлана Шкурупий
Вышел трейлер второй части зомби-хоррора «Поезд в Пусан»

Компания Movie&New опубликовала трейлер второй части южнокорейского фантастического фильма ужасов "Поезд в Пусан". Видео появилось на YouTube-канале студии и собрало уже более шести тысяч просмотров.

Известно, что продолжение имеет подзаголовок "Полуостров" и выйдет в прокат 20 августа текущего года. Действие фильма будет проходить спустя 4 года после начала зомби-апокалипсиса, который зрители увидели в первой части киноленты.

В сюжете рассказывается, что Южную Корею, после распространения вируса, полностью изолировали и процветающая страна в один миг превратилась в руины, где обитают зомби, а обычные люди ежедневно сражаются за выживание. Военный Чон-сок во главе спецотряда решается на опасную миссию, но попадает в ловушку. 

Напомним, что зомби-хоррор "Поезд в Пусан" вышел на экраны в 2016 году и при бюджете в 8, 5 млн долларов собрал в прокате около 100 млн. Фильм получил положительные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes кинокартина имеет рейтинг 95%.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, что вышел тизер-трейлер сериала "Страна Лавкрафта".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!