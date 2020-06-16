Вышел трейлер второй части зомби-хоррора «Поезд в Пусан»

Компания Movie&New опубликовала трейлер второй части южнокорейского фантастического фильма ужасов "Поезд в Пусан". Видео появилось на YouTube-канале студии и собрало уже более шести тысяч просмотров.

Известно, что продолжение имеет подзаголовок "Полуостров" и выйдет в прокат 20 августа текущего года. Действие фильма будет проходить спустя 4 года после начала зомби-апокалипсиса, который зрители увидели в первой части киноленты.

В сюжете рассказывается, что Южную Корею, после распространения вируса, полностью изолировали и процветающая страна в один миг превратилась в руины, где обитают зомби, а обычные люди ежедневно сражаются за выживание. Военный Чон-сок во главе спецотряда решается на опасную миссию, но попадает в ловушку.

Напомним, что зомби-хоррор "Поезд в Пусан" вышел на экраны в 2016 году и при бюджете в 8, 5 млн долларов собрал в прокате около 100 млн. Фильм получил положительные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes кинокартина имеет рейтинг 95%.





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