"Вы думаете, что играете в шахматы, но это шашки": 10 лучших цитат из "Дипломатки"

Поклонники политических триллеров не зря полюбили сериал Netflix "Дипломатка". В центре истории — американский посол Кейт Уайлер, которая отправляется в Великобританию, чтобы предотвратить международный кризис и наладить отношения между странами. Она мастерски справляется с дипломатическими задачами, но её личная жизнь постепенно рушится, особенно брак с мужем Хэлом. Издание Ranker собрало десять лучших цитат из сериала.

Исполнительница главной роли в сериале "Дипломатка" актриса Кери Рассел на мероприятии WonderCon 2014 в Анахайме. Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

"Вы думаете, что играете в шахматы, но на самом деле это шашки". Кейт обращается к премьер-министру, указывая на серьезные ошибки в его действиях. Она дает понять, что он не настолько умен и дальновиден, как сам считает, и совершенно неправильно оценивает ситуацию.

"Ты спала с ним?" — "Нет". — "Собиралась?" — "Да". Во время разговора об их непростых отношениях Хэл спрашивает Кейт о её интересе к министру иностранных дел Великобритании Остину Деннисону. Ответ жены превращает разговор в забавный обмен репликами о её романтических намерениях.

"Для меня честь познакомиться". Когда Кейт говорит премьер-министру Николу Троубриджу, что рада встрече, тот отвечает с самоуверенной дерзостью. Политик не упускает возможности продемонстрировать собственную значимость.

"Называйте меня Хэл. Я — жена посла". После прибытия Кейт в Великобританию присутствующие обмениваются приветствиями. Хэл решает пошутить над новой ролью жены и представляется как супруг женщины-посла.

"Я обрушу на них адский огонь". Премьер-министр Великобритании явно стремится начать противостояние. Однако окружение пытается успокоить его, не позволяя ситуации дойти до точки невозврата.

"Звонок поступает изнутри дома". Кейт использует известное выражение, означающее, что предатель находится среди своих. Именно кто-то из ближайшего окружения может передавать секретную информацию посторонним.

"Президент отправил тебя остановить войну, а не намазывать булочку". Хэл напоминает Кейт, насколько серьезную задачу она получила от президента. Его слова также показывают напряжение, которое уже накопилось между супругами.

"Ты меня слышишь?" — "Нет". Кейт беспокоится о Хэле и его здоровье, поэтому спрашивает в больнице, слышит ли он её голос. Муж отвечает в привычной саркастичной манере. По крайней мере, он жив и не потерял чувство юмора.

"Мой муж долго был послом. Ему придется привыкать". Кейт объясняет, почему Хэлу сложно принять ее новую должность. Раньше именно он занимал такую роль, поэтому нынешнее положение жены вызывает у него скрытое недовольство.

"Если премьер-министр не уйдет в отставку, мы заставим его". Министр иностранных дел Остин Деннисон говорит о планах отстранить главу правительства. Поведение премьер-министра вызывает опасения, поэтому его отставку уже рассматривают как необходимый шаг, если он сам не согласится уйти.

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