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"Вы думаете, что играете в шахматы, но это шашки": 10 лучших цитат из "Дипломатки"

Политические интриги, едкий сарказм и семейные споры: подборка самых запоминающихся реплик из популярной драмы Netflix.

1 ноября 2026, 17:47
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Сергій Кречмаровський

Поклонники политических триллеров не зря полюбили сериал Netflix "Дипломатка". В центре истории — американский посол Кейт Уайлер, которая отправляется в Великобританию, чтобы предотвратить международный кризис и наладить отношения между странами. Она мастерски справляется с дипломатическими задачами, но её личная жизнь постепенно рушится, особенно брак с мужем Хэлом. Издание Ranker собрало десять лучших цитат из сериала.

"Вы думаете, что играете в шахматы, но это шашки": 10 лучших цитат из "Дипломатки"

Исполнительница главной роли в сериале "Дипломатка" актриса Кери Рассел на мероприятии WonderCon 2014 в Анахайме. Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

  • "Вы думаете, что играете в шахматы, но на самом деле это шашки". Кейт обращается к премьер-министру, указывая на серьезные ошибки в его действиях. Она дает понять, что он не настолько умен и дальновиден, как сам считает, и совершенно неправильно оценивает ситуацию.

  • "Ты спала с ним?" — "Нет". — "Собиралась?" — "Да". Во время разговора об их непростых отношениях Хэл спрашивает Кейт о её интересе к министру иностранных дел Великобритании Остину Деннисону. Ответ жены превращает разговор в забавный обмен репликами о её романтических намерениях.

  • "Для меня честь познакомиться". Когда Кейт говорит премьер-министру Николу Троубриджу, что рада встрече, тот отвечает с самоуверенной дерзостью. Политик не упускает возможности продемонстрировать собственную значимость.

  • "Называйте меня Хэл. Я — жена посла". После прибытия Кейт в Великобританию присутствующие обмениваются приветствиями. Хэл решает пошутить над новой ролью жены и представляется как супруг женщины-посла.

  • "Я обрушу на них адский огонь". Премьер-министр Великобритании явно стремится начать противостояние. Однако окружение пытается успокоить его, не позволяя ситуации дойти до точки невозврата.

  • "Звонок поступает изнутри дома". Кейт использует известное выражение, означающее, что предатель находится среди своих. Именно кто-то из ближайшего окружения может передавать секретную информацию посторонним.

  • "Президент отправил тебя остановить войну, а не намазывать булочку". Хэл напоминает Кейт, насколько серьезную задачу она получила от президента. Его слова также показывают напряжение, которое уже накопилось между супругами.

  • "Ты меня слышишь?" — "Нет". Кейт беспокоится о Хэле и его здоровье, поэтому спрашивает в больнице, слышит ли он её голос. Муж отвечает в привычной саркастичной манере. По крайней мере, он жив и не потерял чувство юмора.

  • "Мой муж долго был послом. Ему придется привыкать". Кейт объясняет, почему Хэлу сложно принять ее новую должность. Раньше именно он занимал такую роль, поэтому нынешнее положение жены вызывает у него скрытое недовольство.

  • "Если премьер-министр не уйдет в отставку, мы заставим его". Министр иностранных дел Остин Деннисон говорит о планах отстранить главу правительства. Поведение премьер-министра вызывает опасения, поэтому его отставку уже рассматривают как необходимый шаг, если он сам не согласится уйти.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, какой триллер с Томом Хэнксом получил 6 номинаций на "Оскар"



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Источник: https://www.ranker.com/list/the-diplotmat-quotes/sergio-pereira
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