"Ужас, летящий на крыльях ночи" возвращается: Марк Хэмилл и Сет Роген готовят "Чёрного Плаща" для Disney+

"Ужас, летящий на крыльях ночи" снова выходит на охоту. Disney+ официально заказал новый анимационный сериал о Чёрном Плаще, который продолжит историю популярного героя из мультсериала 1991 года. Одной из главных новостей стало участие Марка Хэмилла и Сета Рогена, которые подарят голоса знакомым персонажам.

Чёрный Плащ. Фото: Disney Plus

Чёрный Плащ возвращается. В оригинальном мультсериале, состоявшем из 91 эпизода, героя по имени Дрейк Маллард озвучивал Джим Каммингс. Теперь его сменит Марк Хэмилл, известный по роли Люка Скайуокера и многочисленным анимационным ролям, включая Джокера.

Сюжет новой версии переносит героя в необычные обстоятельства. Оказывается, Чёрный Плащ последние 35 лет находился в альтернативном мире и не помнил о собственной супергеройской деятельности. Всё меняется, когда подросток по имени Дакки, знающий о его прошлом, помогает Дрейку снова стать борцом с преступностью.

Знакомые лица и новые голоса. Вместе героям предстоит столкнуться с прежними противниками, среди которых Антиплащ и Мегавольт. В истории также появятся Зигзаг МакКряк, Гусёна Маллард и Моргана.

Сет Роген озвучит Зигзага МакКряка. Кроме него, в актёрский состав вошли Лиззи Каплан, Лилимар, Дэн Стивенс, Тиффани Шепис и другие актёры.

Disney+ уже показал первый кадр нового мультсериала. Внешность Чёрного Плаща сохранила узнаваемый образ оригинала, хотя его костюм получил некоторые изменения. Дополнительные подробности о проекте ожидаются в ближайшие месяцы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что Disney скрыл правду: какими на самом деле были старые сказки