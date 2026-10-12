Триллер с Томом Хэнксом получил 6 номинаций на "Оскар", но академики неожиданно проигнорировали актера

В 2013 году на экраны вышел триллер "Капитан Филлипс" с Томом Хэнксом в главной роли. Лента режиссера Пола Гринграсса получила шесть номинаций на премию "Оскар", однако академики не выдвинули самого Хэнкса на награду за лучшую мужскую роль. Этот факт стал одним из самых неожиданных обстоятельств вокруг признанного фильма.

Том Хэнкс, звезда триллера "Капитан Филлипс", который получил шесть номинаций на "Оскар", но не принес актеру номинацию. Фото: Dick Thomas Johnson / Wikimedia Commons / CC BY 2.0

Сюжет, основанный на реальных событиях

В основе картины лежит захват американского контейнеровоза Maersk Alabama сомалийскими пиратами в 2009 году. Том Хэнкс сыграл капитана Ричарда Филлипса, оказавшегося в заложниках после нападения вооруженных преступников на судно.

Режиссер Пол Гринграсс сделал ставку на напряженную атмосферу, реалистичную подачу событий и психологическое состояние оказавшихся в опасности людей. История постепенно превращается в драму о выживании, страхе и попытках сохранить контроль в критической ситуации.

За что отметили фильм

"Капитан Филлипс" претендовал на "Оскар" в шести категориях, в том числе как лучший фильм. Академики также отметили адаптированный сценарий, монтаж, работу со звуком и исполнение роли второго плана Баркхадом Абди, сыгравшего главаря пиратов.

Однако имя Тома Хэнкса не появилось среди номинантов на лучшую мужскую роль. Награду в этой категории получил Мэттью Макконахи за фильм "Далласский клуб покупателей". Несмотря на отсутствие личной номинации Хэнкса, его работа стала важной частью успеха фильма.

Финал, запомнившийся зрителям

Особое внимание привлекает завершающая сцена, в которой герой переживает последствия потрясения. Сначала режиссер планировал более спокойное завершение, но впоследствии изменил его, стремясь точнее передать реакцию капитана после спасения. По словам Хэнкса, сцена в медицинском отсеке получилась очень естественной благодаря взаимодействию с военным медиком.

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