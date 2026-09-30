Том Круз назвал фильмы, определившие его карьеру: среди них не только "Миссия невыполнима"

Том Круз уже более четырех десятилетий остается одной из самых известных звезд Голливуда, но сводить его карьеру к одному фильму актер не спешит. 21 сентября 2026 года он принял участие в программе BAFTA: A Life in Pictures, где подробно упомянул свои работы – от ранних ролей до нового фильма "Digger".

Том Круз на красной дорожке японской премьеры фильма "Джек Ричер: Не отступай". Фото: Dick Thomas Johnson / Wikimedia Commons

От "Рискованного бизнеса" до "Топ Гана"

Во время разговора Круз вернулся к картинам, которые стали важными этапами его карьеры. Среди них "Рискованный бизнес" 1983 года, "Топ Ган", "Рожденный четвертого июля", "Джерри Магвайер", "Магнолия", "Соучастник", "Топ Ган: Мэверик" и фильмы серии "Миссия невыполнима". BAFTA также отдельно упомянула его новый проект "Digger" режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту.

В то же время Круз не превращал разговор в рейтинг собственных фильмов. Еще 16 сентября в интервью BFI актер объяснял, что его интересует не один конкретный фильм или режиссер, а именно процесс создания кино, работа разных постановщиков, актеров и операторов.

Особое место занял новый фильм

Одной из самых теплых оценок Круз отметил "Digger". Он назвал сценарий необычным, а сам фильм – одним из самых оригинальных и трогательных, которые ему приходилось видеть. В то же время актер не называл его "лучшим фильмом" своей карьеры.

Интересно, что Круз по-прежнему избегал подобных рейтингов. В 2023 году от него пытались получить список любимых фильмов, но актер не стал называть конкретную четвёрку.

Так что свежий разговор BAFTA стал не выбором лучшего или худшего фильма, а своеобразным путешествием по карьере Круза — от первых больших ролей до современных масштабных проектов.

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