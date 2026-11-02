"Список Шиндлера" или "Заложница": 10 лучших фильмов Лиама Нисона по версии зрителей

Лиам Нисон известен ролями в военных драмах, исторических картинах и напряженных боевиках. За свою карьеру актер снялся в десятках фильмов, но какие из них зрители считают лучшими? Платформа Ranker опубликовала рейтинг десяти самых популярных работ актера.

Лиам Нисон на премьере фильма "Другой мужчина" на кинофестивале в Торонто, 2008 год. Фото: Karen Seto / Wikimedia Commons.

Ranker — американская платформа, где пользователи голосуют за фильмы, актеров, музыку и другие явления поп-культуры. Места в рейтингах определяются голосами аудитории, а не оценками профессиональных критиков. В голосовании за фильмы Лиама Нисона приняли участие более 2,8 тысячи пользователей, которые оставили свыше 17 тысяч голосов.

10 лучших фильмов Лиама Нисона по версии Ranker

"Заложница" (2008). Бывший агент ЦРУ Брайан Миллс отправляется в Париж, чтобы спасти дочь, похищенную во время отдыха.

"Список Шиндлера" (1993). Историческая драма Стивена Спилберга рассказывает о предпринимателе Оскаре Шиндлере, который спас сотни евреев во время Холокоста.

"Бэтмен: Начало" (2005). Нисон сыграл Анри Дюкарда, наставника Брюса Уэйна, который обучает его боевым искусствам.

"Заложница 2" (2012). Брайан Миллс снова оказывается в опасности: на этот раз похитители охотятся на него и его семью в Стамбуле.

"Неизвестный" (2011). После автомобильной аварии в Берлине мужчина обнаруживает, что кто-то другой присвоил его личность.

"Схватка" (2012). После авиакатастрофы на Аляске группа мужчин пытается выжить среди морозов и стаи волков.

"Роб Рой" (1995). Историческая драма о шотландском главе клана, который вступает в противостояние с влиятельным аристократом.

"Майкл Коллинз" (1996). Нисон воплотил образ ирландского революционера, который боролся за независимость своей страны от Великобритании.

"Банды Нью-Йорка" (2002). В фильме Мартина Скорсезе актер сыграл священника Валлона, отца главного героя.

"Холодная месть" (2019). Водитель снегоуборочной машины начинает собственное расследование после загадочной смерти сына, которое превращается в кровавую месть.

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