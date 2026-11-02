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"Список Шиндлера" или "Заложница": 10 лучших фильмов Лиама Нисона по версии зрителей

От исторической драмы "Список Шиндлера" до боевика "Заложница": какие фильмы с участием Лиама Нисона больше всего нравятся зрителям.

2 ноября 2026, 12:02
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Сергій Кречмаровський

Лиам Нисон известен ролями в военных драмах, исторических картинах и напряженных боевиках. За свою карьеру актер снялся в десятках фильмов, но какие из них зрители считают лучшими? Платформа Ranker опубликовала рейтинг десяти самых популярных работ актера.

"Список Шиндлера" или "Заложница": 10 лучших фильмов Лиама Нисона по версии зрителей

Лиам Нисон на премьере фильма "Другой мужчина" на кинофестивале в Торонто, 2008 год. Фото: Karen Seto / Wikimedia Commons.

Ranker — американская платформа, где пользователи голосуют за фильмы, актеров, музыку и другие явления поп-культуры. Места в рейтингах определяются голосами аудитории, а не оценками профессиональных критиков. В голосовании за фильмы Лиама Нисона приняли участие более 2,8 тысячи пользователей, которые оставили свыше 17 тысяч голосов.

10 лучших фильмов Лиама Нисона по версии Ranker

  • "Заложница" (2008). Бывший агент ЦРУ Брайан Миллс отправляется в Париж, чтобы спасти дочь, похищенную во время отдыха.

  • "Список Шиндлера" (1993). Историческая драма Стивена Спилберга рассказывает о предпринимателе Оскаре Шиндлере, который спас сотни евреев во время Холокоста.

  • "Бэтмен: Начало" (2005). Нисон сыграл Анри Дюкарда, наставника Брюса Уэйна, который обучает его боевым искусствам.

  • "Заложница 2" (2012). Брайан Миллс снова оказывается в опасности: на этот раз похитители охотятся на него и его семью в Стамбуле.

  • "Неизвестный" (2011). После автомобильной аварии в Берлине мужчина обнаруживает, что кто-то другой присвоил его личность.

  • "Схватка" (2012). После авиакатастрофы на Аляске группа мужчин пытается выжить среди морозов и стаи волков.

  • "Роб Рой" (1995). Историческая драма о шотландском главе клана, который вступает в противостояние с влиятельным аристократом.

  • "Майкл Коллинз" (1996). Нисон воплотил образ ирландского революционера, который боролся за независимость своей страны от Великобритании.

  • "Банды Нью-Йорка" (2002). В фильме Мартина Скорсезе актер сыграл священника Валлона, отца главного героя.

  • "Холодная месть" (2019). Водитель снегоуборочной машины начинает собственное расследование после загадочной смерти сына, которое превращается в кровавую месть.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о 10 лучших фильмах по произведениям Стивена Кинга



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Источник: https://www.ranker.com/list/liam-neeson-movies-and-films-and-filmography/ranker-film
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