Семья писателя Артура Конан Дойла подала в суд на Netflix

Total Film

Популярная стриминговая платформа Netflix угодила в скандал. Потомки выдающегося английского писателя Артура Конан Дойла, который является автором книг о Шерлоке Холмсе, подали иск на компанию из-за выхода нового фильма. Об этом сообщает издание Deadline.

Известно, что в сентябре 2020 года на экраны должен был выйти фильм "Энола Холмс", где главной героиней является двоюродная сестра проницательного сыщика, которая обладает острым умом, уверенностью и логическим мышлением. В 14 лет ее мать пропала, и девушка отправляется на ее поиски.

Но из-за скандала новый фильм может так и не выйти на Netflix. Дело в том, что семья писателя подала в суд заявление, в котором говорится, что компания и режиссеры киноленты, нарушила авторские права и закон об общественном достоянии.

В иске отмечается, что большинство оригинальных рассказов о Шерлоке Холмсе, существовавших до 1923-го, были признаны общедоступными. Но это не касается десяти последних историй, опубликованных в период с 1923 по 1927 годы. Именно в них и появляется сестра Холмса.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинская артистка Джамала сыграла в голливудском фильме, который выйдет на Netflix.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!