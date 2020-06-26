kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 26.06.2020

BTC/USD

9193.98

ETH/USD

231.19

LTC/USD

43.26

НБУ 26.06.2020

USD/UAH

26.81

EUR/UAH

30.15

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг фильмы и сериалы Семья писателя Артура Конан Дойла подала в суд на Netflix
commentss НОВОСТИ Все новости

Семья писателя Артура Конан Дойла подала в суд на Netflix

Потомки писателя заявили о нарушении авторских прав

сегодня, 16:15
Автор:

Светлана Шкурупий
Семья писателя Артура Конан Дойла подала в суд на Netflix

Total Film

Популярная стриминговая платформа Netflix угодила в скандал. Потомки выдающегося английского писателя Артура Конан Дойла, который является автором книг о Шерлоке Холмсе, подали иск на компанию из-за выхода нового фильма. Об этом сообщает издание Deadline.

Известно, что в сентябре 2020 года на экраны должен был выйти фильм "Энола Холмс", где главной героиней является двоюродная сестра проницательного сыщика, которая обладает острым умом, уверенностью и логическим мышлением. В 14 лет ее мать пропала, и девушка отправляется на ее поиски. 

Но из-за скандала новый фильм может так и не выйти на Netflix. Дело в том, что семья писателя подала в суд заявление, в котором говорится, что компания и режиссеры киноленты, нарушила авторские права и закон об общественном достоянии. 

В иске отмечается, что большинство оригинальных рассказов о Шерлоке Холмсе, существовавших до 1923-го, были признаны общедоступными. Но это не касается десяти последних историй, опубликованных в период с 1923 по 1927 годы. Именно в них и появляется сестра Холмса.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинская артистка Джамала сыграла в голливудском фильме, который выйдет на Netflix.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://deadline.com/2020/06/netflix-sued-arthur-conan-doyle-estate-enola-holmes-film-1202968532/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!