Розмарин, лаванда и белладонна: что эти растения означают в "Практической магии"

В фильме "Практическая магия" 1998 года травы и растения появляются не только для создания атмосферы. Сестры Салли и Джиллиан Оуэнс используют их в своих ритуалах и зельях, а некоторые растения имеют интересную историю и в реальной жизни. При этом книга Элис Хоффман, по которой снята картина, содержит гораздо больше упоминаний трав, чем экранизация.

Травы и флакон ядовитой белладонны на деревянном столе. Фото: ИИ

Розмарин. В финале фильма Салли объясняет, почему розмарин держат у садовых ворот: считается, что он способен защищать дом и отгонять негативную энергию. В реальности это популярная кулинарная трава, которую также используют для приготовления чая, экстрактов и других средств. Исследования изучают содержащиеся в розмарине соединения и их возможное влияние на организм.

Лаванда. В картине ей приписывают способность приносить удачу. Растение появляется в теплице, где героини готовят зелье, призванное избавиться от детектива Гэри Халлетта. В реальной жизни лаванду применяют гораздо прозаичнее: её используют в чае, ароматических средствах и маслах. Исследования также изучают возможную связь лаванды с расслаблением и сном.

Мята. С ней связана история покойного мужа Салли. Героиня вспоминает, что он любил её мятный овсяный крем для бритья. В обычной жизни мяту чаще всего используют в напитках и блюдах, а листья заваривают как чай. Ей также приписывают свойства, связанные с пищеварением.