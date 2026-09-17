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Розмарин, лаванда и белладонна: что эти растения означают в "Практической магии"

В фильме травы становятся частью колдовства сестер Оуэнс, однако у этих растений есть вполне реальные свойства и история применения

17 сентября 2026, 16:32
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Сергій Кречмаровський

В фильме "Практическая магия" 1998 года травы и растения появляются не только для создания атмосферы. Сестры Салли и Джиллиан Оуэнс используют их в своих ритуалах и зельях, а некоторые растения имеют интересную историю и в реальной жизни. При этом книга Элис Хоффман, по которой снята картина, содержит гораздо больше упоминаний трав, чем экранизация.

Розмарин, лаванда и белладонна: что эти растения означают в "Практической магии"

Травы и флакон ядовитой белладонны на деревянном столе. Фото: ИИ

  • Розмарин. В финале фильма Салли объясняет, почему розмарин держат у садовых ворот: считается, что он способен защищать дом и отгонять негативную энергию. В реальности это популярная кулинарная трава, которую также используют для приготовления чая, экстрактов и других средств. Исследования изучают содержащиеся в розмарине соединения и их возможное влияние на организм.

  • Лаванда. В картине ей приписывают способность приносить удачу. Растение появляется в теплице, где героини готовят зелье, призванное избавиться от детектива Гэри Халлетта. В реальной жизни лаванду применяют гораздо прозаичнее: её используют в чае, ароматических средствах и маслах. Исследования также изучают возможную связь лаванды с расслаблением и сном.

  • Мята. С ней связана история покойного мужа Салли. Героиня вспоминает, что он любил её мятный овсяный крем для бритья. В обычной жизни мяту чаще всего используют в напитках и блюдах, а листья заваривают как чай. Ей также приписывают свойства, связанные с пищеварением.

  • Белладонна. Самое опасное растение из списка играет в сюжете особую роль. Джиллиан использует его, чтобы усыпить своего жестокого бойфренда Джимми Ангелова, а позже Салли добавляет белладонну в его виски. В отличие от остальных трав, это действительно ядовитое растение. Его листья и ягоды могут вызвать тяжёлое отравление, поэтому история из фильма имеет под собой реальную основу в части токсичности растения.

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Источник: https://www.mentalfloss.com/entertainment/movies/real-life-herbs-practical-magic-traditionally-used
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