Прошло 14 лет, а он снова покоряет мир: культовый фильм 2012 года вернулся в топ стримингов

Фантастический боевик "Голодные игры", вышедший в 2012 году, снова привлек внимание зрителей. Фильм режиссера Гэри Росса попал в десятку самых популярных фильмов HBO в США — за три недели до премьеры новой части франшизы "Рассвет на жатве".

Иллюстративное фото. Телевизор со стриминговым сервисом, предлагающим зрителям фильмы и развлечения. Фото: Pixabay / Mohamed_hassan

История, ставшая мировым хитом

Первый фильм основан на романе Сюзанны Коллинз. События разворачиваются в Панеме — мрачном будущем, где подростков заставляют участвовать в смертельных соревнованиях. Так правящий режим поддерживает страх и демонстрирует свою власть.

Главные роли исполнили Дженнифер Лоуренс и Джош Хатчерсон. Именно "Голодные игры" стали для Лоуренс прорывом к международной славе. После успеха картины популярность приобрел и целый жанр антиутопий для молодежной аудитории. Среди заметных примеров — "Бегущий в лабиринте" и "Дивергент".

Кассовый успех и продолжение франшизы

Первый фильм собрал в мировом прокате 695 млн долларов при бюджете около 78 млн долларов. Следующие части также показали высокие результаты, а самой успешной стала картина "И вспыхнет пламя": ее кассовые сборы достигли 865 млн долларов.

Первые две картины франшизы получили высокие оценки кинокритиков. На Rotten Tomatoes они набрали 84% и 90% соответственно. В то же время последующие фильмы, по оценкам критиков и зрителей, уступали первым частям.

Почему зрители вернулись в Панем

Причина нового интереса очевидна: вскоре франшиза снова перенесет зрителей в мир Панема. Премьера фильма "Рассвет на жатве" в США запланирована через три недели после публикации материала Men's Journal. Поэтому зрители, похоже, пересматривают знакомую историю в преддверии возвращния любимой вселенной.

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