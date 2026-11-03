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Прошло 14 лет, а он снова покоряет мир: культовый фильм 2012 года вернулся в топ стримингов

Фантастический блокбастер, вышедший на экраны 14 лет назад, неожиданно вернулся в десятку самых популярных фильмов HBO в США. Новый интерес к картине может быть связан с предстоящим продолжением франшизы.

3 ноября 2026, 12:09
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Сергій Кречмаровський

Фантастический боевик "Голодные игры", вышедший в 2012 году, снова привлек внимание зрителей. Фильм режиссера Гэри Росса попал в десятку самых популярных фильмов HBO в США — за три недели до премьеры новой части франшизы "Рассвет на жатве".

Прошло 14 лет, а он снова покоряет мир: культовый фильм 2012 года вернулся в топ стримингов

Иллюстративное фото. Телевизор со стриминговым сервисом, предлагающим зрителям фильмы и развлечения. Фото: Pixabay / Mohamed_hassan

История, ставшая мировым хитом

Первый фильм основан на романе Сюзанны Коллинз. События разворачиваются в Панеме — мрачном будущем, где подростков заставляют участвовать в смертельных соревнованиях. Так правящий режим поддерживает страх и демонстрирует свою власть.

Главные роли исполнили Дженнифер Лоуренс и Джош Хатчерсон. Именно "Голодные игры" стали для Лоуренс прорывом к международной славе. После успеха картины популярность приобрел и целый жанр антиутопий для молодежной аудитории. Среди заметных примеров — "Бегущий в лабиринте" и "Дивергент".

Кассовый успех и продолжение франшизы

Первый фильм собрал в мировом прокате 695 млн долларов при бюджете около 78 млн долларов. Следующие части также показали высокие результаты, а самой успешной стала картина "И вспыхнет пламя": ее кассовые сборы достигли 865 млн долларов.

Первые две картины франшизы получили высокие оценки кинокритиков. На Rotten Tomatoes они набрали 84% и 90% соответственно. В то же время последующие фильмы, по оценкам критиков и зрителей, уступали первым частям.

Почему зрители вернулись в Панем

Причина нового интереса очевидна: вскоре франшиза снова перенесет зрителей в мир Панема. Премьера фильма "Рассвет на жатве" в США запланирована через три недели после публикации материала Men's Journal. Поэтому зрители, похоже, пересматривают знакомую историю в преддверии возвращния любимой вселенной.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о 10 актерах, которые на самом деле умеют то, что показали в фильмах



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Источник: https://www.mensjournal.com/news/2012-action-film-becomes-streaming-hit-14-years-after-box-office-success
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