logo

BTC/USD

76539

ETH/USD

2456.81

USD/UAH

44.66

EUR/UAH

51.24

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг фильмы и сериалы Последний голос Оптимуса Прайма: что показали в новом мультфильме о трансформерах
commentss НОВОСТИ Все новости

Последний голос Оптимуса Прайма: что показали в новом мультфильме о трансформерах

12-минутная короткометражка стала последней работой Питера Каллена в роли легендарного автобота

17 сентября 2026, 15:01
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

К 40-летию мультфильма "Трансформеры: Фильм" создатели франшизы подготовили специальную короткометражку "Optimus Prime: Awakening". Её показывают после юбилейных сеансов оригинального мультфильма 1986 года, а особое значение проекту придаёт последнее вокальное выступление Питера Каллена в роли Оптимуса Прайма.

Последний голос Оптимуса Прайма: что показали в новом мультфильме о трансформерах

Питер Каллен на церемонии закладки отпечатков рук Оптимуса Прайма в 2014 году. Фото: Mingle Media TV / Wikimedia Commons

Продолжение культовой истории

Сюжет короткометражки напрямую связан с мультфильмом 1986 года, но одновременно обращается к дальнейшей истории франшизы. По данным UPI, 12-минутная история показывает Оптимуса Прайма, который сталкивается с серьёзными вопросами о многолетней войне с десептиконами. Для лидера автоботов, стремящегося к миру, бесконечное противостояние становится своеобразным кризисом.

Оптимус получает новое испытание. Название "Awakening" связано не только с буквальным пробуждением героя, но и с его внутренним переосмыслением происходящего. При этом зрителей ждут привычные для "Трансформеров" динамичные сцены: сражения, перестрелки и погони. В короткометражке появляются и другие знакомые персонажи.

Последняя работа Питера Каллена

Каллен озвучивал Оптимуса Прайма с первых лет существования франшизы и вновь подарил персонажу свой голос в "Awakening". Актёр умер в августе 2026 года в возрасте 85 лет, поэтому новая короткометражка стала его последним оригинальным выступлением в этой роли. Мегатрона и Саундвейва снова озвучил Фрэнк Уэлкер.

Короткометражка стала своеобразным мостом между оригинальной историей и современными версиями "Трансформеров". Она продолжает события мультфильма 1986 года, но одновременно связывает их с развитием франшизы в последующие десятилетия.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал про ТОП-5 фильмов по реальным событиям, где всё было не так, как в жизни



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.upi.com/Entertainment_News/Movies/2026/09/17/Optimus-Prime-Awakening-Transformers-review/4511789442556/
Теги:

Новости

Все новости