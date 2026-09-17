Последний голос Оптимуса Прайма: что показали в новом мультфильме о трансформерах

К 40-летию мультфильма "Трансформеры: Фильм" создатели франшизы подготовили специальную короткометражку "Optimus Prime: Awakening". Её показывают после юбилейных сеансов оригинального мультфильма 1986 года, а особое значение проекту придаёт последнее вокальное выступление Питера Каллена в роли Оптимуса Прайма.

Питер Каллен на церемонии закладки отпечатков рук Оптимуса Прайма в 2014 году. Фото: Mingle Media TV / Wikimedia Commons

Продолжение культовой истории

Сюжет короткометражки напрямую связан с мультфильмом 1986 года, но одновременно обращается к дальнейшей истории франшизы. По данным UPI, 12-минутная история показывает Оптимуса Прайма, который сталкивается с серьёзными вопросами о многолетней войне с десептиконами. Для лидера автоботов, стремящегося к миру, бесконечное противостояние становится своеобразным кризисом.

Оптимус получает новое испытание. Название "Awakening" связано не только с буквальным пробуждением героя, но и с его внутренним переосмыслением происходящего. При этом зрителей ждут привычные для "Трансформеров" динамичные сцены: сражения, перестрелки и погони. В короткометражке появляются и другие знакомые персонажи.

Последняя работа Питера Каллена

Каллен озвучивал Оптимуса Прайма с первых лет существования франшизы и вновь подарил персонажу свой голос в "Awakening". Актёр умер в августе 2026 года в возрасте 85 лет, поэтому новая короткометражка стала его последним оригинальным выступлением в этой роли. Мегатрона и Саундвейва снова озвучил Фрэнк Уэлкер.

Короткометражка стала своеобразным мостом между оригинальной историей и современными версиями "Трансформеров". Она продолжает события мультфильма 1986 года, но одновременно связывает их с развитием франшизы в последующие десятилетия.

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