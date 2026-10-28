Полиция угрожала арестами: почему детям запретили культовый фильм ужасов

В 1973 году фильм ужасов "Изгоняющий дьявола" получил в США рейтинг R: зрители младше 17 лет могли попасть на сеанс только с родителями. Однако после премьеры в Вашингтоне власти решили, что этого недостаточно.

Пустые красные кресла в кинозале. Иллюстративное фото. Фото: Pixabay / wernerredlich

Когда картина вышла в прокат 26 декабря, взрослые приводили даже шестилетних и восьмилетних детей. Один из критиков писал, что мальчик дал взрослому деньги, чтобы тот купил ему билет. Вскоре сотрудники телевидения увидели, как девочку вывели из зала и доставили в скорую помощь.

На Новый год Вашингтон стал первым городом, запретившим несовершеннолетним смотреть фильм, хотя национальный совет по рейтингам этого не требовал. Полицейские предупредили руководство Cinema Theater: если детям продолжат продавать билеты, последуют аресты. У кассы появилось объявление: зрителей младше 17 лет не будут пускать даже с родителями.

Формально полиция ссылалась не на насилие, а на городскую норму об изображении определенных видов сексуального поведения. Речь шла о двухминутном эпизоде с распятием. При этом критик Рой Мичем признавал: больше всего его беспокоило именно насилие.

В апреле 1974 года власти пошли еще дальше в Хаттисберге, штат Миссисипи. Полицейские, прокурор и судья посмотрели фильм, после чего изъяли копию и арестовали менеджера и киномеханика. Обвинения с них сняли, но компанию-владельца сначала признали виновной. В 1976 году Верховный суд штата отменил это решение.

В Великобритании фильм разрешили показывать без сокращений в 1974 году, но только взрослым. В 1988 году видеокассеты с фильмом убрали из продажи. Опасались, что дети захотят посмотреть фильм ужасов, в центре сюжета которого — 12-летняя девочка, одержимая демоном. "Изгоняющий дьявола" вернулся на британские видеокассеты лишь после повторного проката к 25-летию картины.

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