Он пережил встречу с самыми опасными врагами: 10 секретов Бобы Фетта из "Звездных войн"

Боба Фетт – один из самых известных охотников за головами во вселенной "Звездных войн". Несмотря на небольшое количество экранного времени в оригинальной трилогии, он стал культовым персонажем. За его шлемом и броней скрывается немало интересных историй.

Косплей Бобы Фетта и Кэда Бейна - легендарных охотников за головами из вселенной "Звездных войн". Фото: John Manard, CC BY-SA 2.0.

Происхождение Бобы Фетта

Боба – клон Джанго Фетта, известного охотника за головами. Однако Джанго воспитывал его как родного сына, обучая боевым навыкам и выживанию.

В отличие от других клонов, у Бобы не было генетических модификаций, которые ускоряли взросление. Его кодовое имя – Альфа.

У него есть генетическая сестра Омега – еще один неизмененный клон Джанго, избравшая совсем другой жизненный путь.

Интересные подробности о культовом охотнике

Боба впервые предстал перед публикой в 1978 году во время парада в Калифорнии, а затем попал на экраны в анимационном спецвыпуске.

Первоначально дизайн его доспехов разрабатывали на основе ранней концепции Дарта Вейдера.

В оригинальной трилогии персонаж произнес только четыре реплики и появлялся на экране примерно шесть с половиной минут.

Во время испытания раннего костюма огнемет на запястье загорелся, поэтому от этой детали отказались.

Актеру Джереми Буллоку требовалось около 20 минут, чтобы надеть костюм Бобы Фетта.

В расширенной вселенной Legends Боба женился в 16 лет и имел дочь, но эти события не относятся к современному канону.

Боба дважды выбирался из Сарлакка — опасного существа, поглощавшего жертв и переваривавшего их в течение длительного времени. Один случай относится к канону, другой – к Legends.

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