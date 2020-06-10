«Нулевой» рейтинг: какой фильм Netflix оказался провальным

Не все проекты стриминговой платформы Netflix оказались в этом году успешными. Главный антирекорд поставил криминальный триллер "Последние дни американской преступности", который стартовал на сервисе 5 июня.

Новый боевик получил "нулевой" рейтинг от Rotten Tomatoes - сайта-агрегатора рецензий, на котором собирают обзоры фильмов и сериалов из различных изданий. Фильм не получил ни одного положительного отзыва. Кинокритики назвали его "ужасным, чрезмерным и часто бессвязным". Многие зрители отметили, что потратили около двух часов жизни в пустую, потому что этот боевик-"пустышка", который не держит в напряжении, а просто утомляет.

Известно, что сюжет киноленты переносит зрителей в будущее, когда контролировать криминальные импульсы граждан выходит полицию разума. И один из преступников решает провернуть финальную кражу.

В кинокартине "Последние дни американской преступности" главную роль сыграл 43-летний Эдгар Рамирес ("На гребне волны", "Гнев титанов"), а режиссировал работу Оливье Мегатон, известный такими проектами, как "Валериан и город тысячи планет" и "Перевозчик 3".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что новый боевик со звездой "Тора" Крисом Хемсвортом бьет рекорды на Netflix.

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