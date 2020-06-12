Новый аниме-сериал по манге Shaman King выйдет в апреле 2021 года

На основе популярной японской манги под названием

Shaman

King

планируют выпустить новый аниме-сериал под одноименным названием уже в апреле 2021 года. Судя по описанию, новый проект покажет сюжет всех 35 томов переизданий манги. Проект запускает издательство

Kodansha

. Первый том планируют запустить в продажу уже 17 июня 2020 года. Об этом сообщили в тематическом издании

DTF

.

В оригинальной манге от автора Хироюки Такэи было 288 глав. Она выходила с июня 1998 года по август 2004 года. Также по манге выпустили несколько спин-оффов и продолжений.

Популярную аниме-адаптацию Shaman King показывали в детстве большинства наших читателей на телеканале Jetix. Сюжет мультсериала рассказывал о персонаже Йо Сузуки, который умеет устанавливать связь с духами и решил поучаствовать в турнире шаманов, чтобы победить главного антагониста-диктатора.

Как сообщал портал "Комментарии", популярный фильм 1939 года под названием "Унесенные ветром" удалили из нового онлайн-кинотеатра HBO Max после обвинений в расизме. Фильм планируют вернуть на сайт с обсуждением исторического контекста.

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