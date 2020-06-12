Новый аниме-сериал по манге Shaman King выйдет в апреле 2021 года

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Антон Корнилов
В оригинальной манге от автора Хироюки Такэи было 288 глав. Она
выходила с июня 1998 года по август 2004 года. Также по манге выпустили
несколько спин-оффов и продолжений.
Популярную аниме-адаптацию Shaman King показывали
в детстве большинства наших читателей на телеканале Jetix. Сюжет мультсериала рассказывал о
персонаже Йо Сузуки, который умеет устанавливать связь с духами и решил
поучаствовать в турнире шаманов, чтобы победить главного антагониста-диктатора.
Как сообщал портал "Комментарии", популярный фильм 1939 года
под названием "Унесенные ветром" удалили из нового онлайн-кинотеатра HBO Max после
обвинений в расизме. Фильм планируют вернуть на сайт с обсуждением
исторического контекста.
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