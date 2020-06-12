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Новый аниме-сериал по манге Shaman King выйдет в апреле 2021 года

Новый сериал Шаман Кинг выйдет уже 17 июня

сегодня, 19:03
Автор:

Антон Корнилов
Новый аниме-сериал по манге Shaman King выйдет в апреле 2021 года На основе популярной японской манги под названием Shaman King планируют выпустить новый аниме-сериал под одноименным названием уже в апреле 2021 года. Судя по описанию, новый проект покажет сюжет всех 35 томов переизданий манги. Проект запускает издательство Kodansha. Первый том планируют запустить в продажу уже 17 июня 2020 года. Об этом сообщили в тематическом издании DTF.

В оригинальной манге от автора Хироюки Такэи было 288 глав. Она выходила с июня 1998 года по август 2004 года. Также по манге выпустили несколько спин-оффов и продолжений.

Популярную аниме-адаптацию Shaman King показывали в детстве большинства наших читателей на телеканале Jetix. Сюжет мультсериала рассказывал о персонаже Йо Сузуки, который умеет устанавливать связь с духами и решил поучаствовать в турнире шаманов, чтобы победить главного антагониста-диктатора.

Как сообщал портал "Комментарии", популярный фильм 1939 года под названием "Унесенные ветром" удалили из нового онлайн-кинотеатра HBO Max после обвинений в расизме. Фильм планируют вернуть на сайт с обсуждением исторического контекста.


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Источник: https://dtf.ru/anime/147077-po-mange-shaman-king-vyydet-anime-serial-on-startuet-v-aprele-2021-goda
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