Netflix раскрыла неожиданную правду о 300 фильмах и сериалах: где уже поработал искусственный интеллект

Искусственный интеллект постепенно становится частью современного кинопроизводства. Netflix уже использует эту технологию в сотнях своих проектов, а сообщается о применении ИИ примерно в 300 фильмах и сериалах. Это свидетельствует о том, что новые инструменты выходят за пределы экспериментов и становятся частью обычной работы над экранными историями.

Netflix использует искусственный интеллект примерно в 300 фильмах и сериалах, помогая создавать визуальные эффекты и обрабатывать сцены. Фото: Pixabay

Где именно используют искусственный интеллект

ИИ может помогать кинематографистам на разных этапах производства. В частности, технологии применяют для работы с визуальными эффектами, подготовки сцен и усовершенствования отдельных элементов изображения. Это позволяет оптимизировать некоторые процессы, ранее требовавшие значительных ресурсов и длительной работы специалистов.

В то же время использование искусственного интеллекта не означает, что все эти фильмы и сериалы созданы машинами. Речь идет о вспомогательных инструментах, которые могут дополнять работу режиссеров, художников и других участников съемочных команд.

Как меняется индустрия развлечений

Интерес Netflix к новым технологиям отражает более широкую тенденцию в Голливуде. Кинокомпании ищут способы ускорить производство, сократить издержки и расширить творческие возможности. Однако более активное использование ИИ также вызывает дискуссии по поводу будущего профессий в киноиндустрии и роли человека в творческом процессе.

Главный вопрос состоит в том, как далеко зайдет эта трансформация. Искусственный интеллект помогает выполнять отдельные производственные задачи, но ответственность за художественные решения и качество готового контента остается важной частью работы людей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" предлагал 5 неожиданных трилогий ужасов, которые стоит посмотреть поклонникам хорора