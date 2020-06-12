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Названы лучшие киногерои в истории: кто занял первое место

Читатели определили самого лучшего героя в фильмах

сегодня, 16:15
Автор:

Светлана Шкурупий
Названы лучшие киногерои в истории: кто занял первое место

Популярный журнал о кинематографе Empire в новом выпуске опубликовал список самых лучших киногероев всех времен. И лидером рейтинга стал герой серии приключенческих фильмов, книг и комиксов - Индиана Джонс. Такую информацию предоставил сайт издания.

Читатели выразили свою симпатию именно этому персонажу, который был придуман режиссером и сценаристом Джорджем Лукасом в 1973 году. Всего на экран вышло четыре части "Индиана Джонс", а в 2020 году планируется выход еще одной. Главную роль в нем по-прежнему сыграет Харрисон Форд.

Также в рейтинге лучших киногероев оказались: Марти МакФлай из научно-фантастической франшизы "Назад в будущее", Черная Вдова из киновселенной Marvel, а также Рокки Бальбоа, которого сыграл актер Сильвестр Сталлоне.

Напомним, что недавно зрители определили самого популярного кинозлодея. За первое место боролся Танос ("Мстители"), Дарт Вейдер ("Звездные войны") и Джокер ("Темный рицарь").

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что киновселенная Marvel может пополнится первым супергероем-трансгендером.


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Источник: https://www.empireonline.com/movies/news/empire-issue-preview-the-heroes-issue-charlize-theron-spike-lee-the-matrix-4-onward/
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