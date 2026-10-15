Назван лучший фильм за всю историю кино: и это не "Побег из Шоушенка"

Культовый триллер Стивена Спилберга "Челюсти" (Jaws), вышедший на экраны в 1975 году, возглавил рейтинг лучших фильмов в истории кино по версии специализированного журнала The Empire. Лента опередила такие легендарные картины, как "Крестный отец" и "Бегство из Шоушенка".

Лучший фильм в истории кино: "Челюсти" возглавили рейтинг

Обновленный список "100 лучших фильмов в истории" сформирован на основе голосов читателей и оценок кинокритиков издания. Результат может удивить поклонников кинематографа, ведь первое место досталось не традиционным фаворитам, а фильму о гигантской белой акуле.

Сюжет фильма "Челюсти" разворачивается в небольшом американском курортном городке, жители которого оказываются под угрозой из-за нападений акулы. Чтобы остановить хищника, шериф, морской биолог и опытный охотник отправляются на опасную охоту.

Несмотря на сложные съемки в открытом океане и многочисленные технические трудности, Стивену Спилбергу удалось создать напряженный триллер, удерживающий зрителя в ожидании опасности. Атмосфера страха, музыка Джона Уильямса и искусно построенный саспенс сделали картину одной из самых влиятельных в мировом кино.

"Челюсти" также изменили подход Голливуда к кинопрокату. Фильм часто называют первым пожилым блокбастером: его успех помог сформировать модель масштабных летних премьер с широкой рекламной кампанией.

ТОП-5 лучших фильмов по версии The Empire:

1. "Челюсти" (Jaws, 1975) 2. "Крестный отец" (The Godfather, 1972) 3. "Побег из Шоушенка" (The Shawshank Redemption, 1994) 4. "Звездные войны: Империя наносит ответный удар" (1980) 5. "Чужие" (Aliens, 1986)