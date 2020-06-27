kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 27.06.2020

BTC/USD

9165.43

ETH/USD

230.24

LTC/USD

42.76

НБУ 27.06.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

30.15

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг фильмы и сериалы Найдена актриса для новых «Пиратов Карибского моря"
commentss НОВОСТИ Все новости

Найдена актриса для новых «Пиратов Карибского моря"

В новой версии «Пиратов» сыграет Марго Робби

сегодня, 15:05
Автор:

Светлана Шкурупий
Найдена актриса для новых «Пиратов Карибского моря"

В Голливуде планируют выпустить "женскую" версию приключенческого фильма "Пираты Карибского моря". И на главную роль пригласили звезду киноленты "Хищные птицы" Марго Робби. Такую информацию предоставило издание The Hollywood Reporter.

Известно, что новый фильм не будет продолжением франшизы, где центральными персонажами был Джек Воробей, Элизабет Суонн и Уилл Тернер. Это будет оригинальная история с женщинами в главных ролях.

Инсайдер сообщает, что новая версия "Пиратов" не имеет никакого отношения к ранее анонсированной шестой части франшизы, сценарием которой занимается Крейг Мазин ("Чернобыль", "Очень страшное кино", "Мальчишник в Вегасе 2-3 части"). Но курировать оба проекта будет продюсер "Пиратов" Джерри Брукхаймер.

Напомним, в сети ходили слухи о том, что в новой части "Пиратов Карибского моря" снова появится капитан Джек Воробей, да только режиссеры еще не решили, сыграет он центрального или второстепенного персонажа. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что главную женскую роль в "Пиратах" может получить британская актриса Эмма Уотсон.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/margot-robbie-christina-hodson-team-new-pirates-caribbean-movie-1298722
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!