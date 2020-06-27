Найдена актриса для новых «Пиратов Карибского моря"

В Голливуде планируют выпустить "женскую" версию приключенческого фильма "Пираты Карибского моря". И на главную роль пригласили звезду киноленты "Хищные птицы" Марго Робби. Такую информацию предоставило издание The Hollywood Reporter.

Известно, что новый фильм не будет продолжением франшизы, где центральными персонажами был Джек Воробей, Элизабет Суонн и Уилл Тернер. Это будет оригинальная история с женщинами в главных ролях.

Инсайдер сообщает, что новая версия "Пиратов" не имеет никакого отношения к ранее анонсированной шестой части франшизы, сценарием которой занимается Крейг Мазин ("Чернобыль", "Очень страшное кино", "Мальчишник в Вегасе 2-3 части"). Но курировать оба проекта будет продюсер "Пиратов" Джерри Брукхаймер.

Напомним, в сети ходили слухи о том, что в новой части "Пиратов Карибского моря" снова появится капитан Джек Воробей, да только режиссеры еще не решили, сыграет он центрального или второстепенного персонажа.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что главную женскую роль в "Пиратах" может получить британская актриса Эмма Уотсон.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!