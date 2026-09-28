logo

BTC/USD

83337

ETH/USD

2677.41

USD/UAH

44.82

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг фильмы и сериалы Любимцы публики оказались кошмаром на съемках: кого из актеров не любили коллеги
commentss НОВОСТИ Все новости

Любимцы публики оказались кошмаром на съемках: кого из актеров не любили коллеги

За годы работы некоторые голливудские звезды получили репутацию людей, с которыми непросто находиться на одной площадке

28 сентября 2026, 16:36
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

Зрители могут обожать актера за роли, харизму и чувство юмора, но за кулисами все бывает совсем иначе. BuzzFeed собрал истории людей, которые работали с известными звездами и публично рассказывали о конфликтах, странном поведении или сложных условиях на съемках.

Любимцы публики оказались кошмаром на съемках: кого из актеров не любили коллеги

Атмосфера кинотеатра как иллюстрация к историям о конфликтах голливудских актёров. Фото: wernerredlich / Pixabay

Звезды, о которых говорили коллеги

Одним из известнейших примеров стал Чеви Чейз. Его коллеги вспоминали конфликты и оскорбительные высказывания, а режиссер Крис Коламбус в свое время отказался от работы над фильмом после нескольких встреч с актером. Сам Чейз отрицал отдельные обвинения.

Не менее противоречивая репутация сложилась у Фэй Данауэй. Бетт Дэвис называла ее очень сложной партнершей по работе, а другие коллеги вспоминали о конфликтах, опозданиях и напряженной атмосфере на съемочной площадке.

Джаред Лето известен стремлением полностью погружаться в свои роли. Во время работы над "Отрядом самоубийц" его коллеги рассказывали о необычных подарках и проделках от имени Джокера. В то же время сам Лето отрицал отдельные истории, в частности утверждение о крысе для Марго Робби.

Даже любимцы публики попадали в скандалы

Билла Мюррея также не обошли подобные истории. Джина Дэвис обвиняла его в неподобающем поведении на съемках, а Ричард Дрейфус рассказывал о серьезном конфликте. Мюррей отрицал часть этих утверждений.

Среди других упомянутых BuzzFeed звезд – Лиа Мишель, Джеймс Корден, Уильям Шетнер, Вэл Килмер и Марлон Брандо. О каждом из них коллеги или партнеры по съемкам в разные годы рассказывали свои истории, хотя некоторые звезды отрицали обвинения или давали другую версию событий.

Эти истории не означают, что актеры однозначно имеют плохой характер. Они показывают только то, насколько разными могут быть впечатления от человека на экране и при работе за его пределами.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что "Крепкий орешек" он любил, а об этом фильме жалел: признание Брюса Уиллиса



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.buzzfeed.com/mikespohr/he-most-hated-actors-among-actors
Теги:

Новости

Все новости