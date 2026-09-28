Любимцы публики оказались кошмаром на съемках: кого из актеров не любили коллеги

Зрители могут обожать актера за роли, харизму и чувство юмора, но за кулисами все бывает совсем иначе. BuzzFeed собрал истории людей, которые работали с известными звездами и публично рассказывали о конфликтах, странном поведении или сложных условиях на съемках.

Атмосфера кинотеатра как иллюстрация к историям о конфликтах голливудских актёров. Фото: wernerredlich / Pixabay

Звезды, о которых говорили коллеги

Одним из известнейших примеров стал Чеви Чейз. Его коллеги вспоминали конфликты и оскорбительные высказывания, а режиссер Крис Коламбус в свое время отказался от работы над фильмом после нескольких встреч с актером. Сам Чейз отрицал отдельные обвинения.

Не менее противоречивая репутация сложилась у Фэй Данауэй. Бетт Дэвис называла ее очень сложной партнершей по работе, а другие коллеги вспоминали о конфликтах, опозданиях и напряженной атмосфере на съемочной площадке.

Джаред Лето известен стремлением полностью погружаться в свои роли. Во время работы над "Отрядом самоубийц" его коллеги рассказывали о необычных подарках и проделках от имени Джокера. В то же время сам Лето отрицал отдельные истории, в частности утверждение о крысе для Марго Робби.

Даже любимцы публики попадали в скандалы

Билла Мюррея также не обошли подобные истории. Джина Дэвис обвиняла его в неподобающем поведении на съемках, а Ричард Дрейфус рассказывал о серьезном конфликте. Мюррей отрицал часть этих утверждений.

Среди других упомянутых BuzzFeed звезд – Лиа Мишель, Джеймс Корден, Уильям Шетнер, Вэл Килмер и Марлон Брандо. О каждом из них коллеги или партнеры по съемкам в разные годы рассказывали свои истории, хотя некоторые звезды отрицали обвинения или давали другую версию событий.

Эти истории не означают, что актеры однозначно имеют плохой характер. Они показывают только то, насколько разными могут быть впечатления от человека на экране и при работе за его пределами.

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