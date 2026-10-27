Культовый фильм ужасов или полный провал: критики составили рейтинг всех частей "Пятницы, 13-го"

Франшиза "Пятница, 13-е" подарила зрителям 12 фильмов о кровавом маньяке Джейсоне Вурхизе и его жертвах. Однако популярность серии не означает, что критики высоко оценили каждую часть. Издание Mental Floss составило рейтинг всех картин по оценкам Rotten Tomatoes — от лучшей до худшей.

Франшиза "Пятница, 13-е" подарила зрителям 12 фильмов о Джейсоне. Фото: Pexels

Оригинал опередил продолжения

Первое место занял оригинальный фильм "Пятница, 13-е" 1980 года. Он получил 48% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Интересно, что в этой картине Джейсон еще не был главным убийцей: им оказалась его мать Памела Вурхиз.

На второй позиции оказался кроссовер "Фредди против Джейсона" (2003) с результатом 41%. Третье место заняла шестая часть франшизы — "Пятница, 13-е, часть VI: Джейсон жив" (1986), набравшая 39%. Четвертым стал ремейк 2009 года с 27%, а пятым — "Пятница, 13-е, часть 2" (1981), получившая столько же.

Какие фильмы оказались внизу рейтинга

Шестое место досталось картине "Джейсон X" (2002) с 25% одобрения. Далее следуют "Пятница, 13-е, часть VII: Новая кровь" (1988) — 21%, "Пятница, 13-е: Последняя глава" (1984) — 20% и третья часть серии (1982) — 17%. В третьей части Джейсон впервые появился в культовой хоккейной маске, но этот образ не помог фильму завоевать расположение критиков.

В тройку худших вошли "Джейсон отправляется в ад: Последняя пятница" (1993), набравший 12%, "Пятница, 13-е, часть V: Новое начало" (1985) с 11% и "Пятница, 13-е, часть VIII: Джейсон захватывает Манхэттен" (1989). Последняя картина оказалась на дне списка всего с 8% положительных рецензий — семь из 84 критиков оценили ее положительно.

Рейтинг основан на оценках критиков Rotten Tomatoes. При одинаковых результатах позицию определяли по количеству рецензий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о 10 сериалах, финалы которых до сих пор раздражают фанатов