"Крепкий орешек" он любил, а об этом фильме жалел: признание Брюса Уиллиса

За свою карьеру Брюс Уиллис сыграл в десятках известных фильмов, но далеко не все свои работы оценивал одинаково. Особенно актер выделял "Крепкий орешек", который, по его мнению, отличался от типичных боевиков. В то же время о другой картине он отзывался гораздо более критично.

Брюс Уиллис на San Diego Comic-Con в 2010 году. Фото: Gage Skidmore / Wikimedia Commons

"Крепкий орешек" был близок зрителям

После выхода фильма в 1988 году Уиллис объяснял, что его особенность заключается в обычных людях, с которыми аудитория могла себя отождествить. Герои не выглядели недостижимыми суперлюдьми, и именно это, по мнению актера, делало историю особенной.

Фильм положил начало популярной франшизе, которая впоследствии получила еще четыре части. В то же время самым большим кассовым успехом Уиллиса в 1990-х годах стал не "Крепкий орешек", а "Шестое чувство".

А вот о "Костре тщеславия" он жалел

Несмотря на звездный состав, в который вошли Том Хэнкс, Брюс Уиллис, Мелани Гриффит, Морган Фримен и Ким Кэттролл, фильм 1990 года не оправдал ожиданий. Уиллис прямо говорил, что его неправильно подобрали на роль. По его мнению, проблемой была и сама история: в фильме не было персонажа, которому зрителю хотелось бы сопереживать.

В то же время актер не соглашался с частью критики в адрес картины. Он возмущался тем, что журналисты во время обсуждения фильма фактически предлагали свои варианты кастинга и рассказывали, кого следовало взять на роли. Уиллис считал такую критику несправедливой, хотя признавал, что сам был неудачным выбором для этой роли.

В результате отношение Уиллиса к этим двум работам оказалось почти противоположным. "Крепкий орешек" он ценил за героев, близких обычным людям, а "Костер тщеславия" называл фильмом, в котором сам был неправильно подобран на роль и которому не хватало персонажа, за которого хотелось бы болеть.

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