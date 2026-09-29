Киану Ривз назвал особый фильм своей карьеры: это не "Матрица" и не "Джон Вик"

За плечами Киана Ривза десятки ролей, но некоторые фильмы он вспоминает особенно тепло. В ходе общения с поклонниками актера попросили назвать любимую картину среди тех, в которых он снимался. Вместо одного варианта Ривз назвал сразу несколько лент, которые стали для него важными.

Киану Ривз на встрече в Сан-Паулу. Фото: Governo do Estado de São Paulo / Wikimedia Commons

Ривз не смог выбрать один фильм

Во время Reddit AMA в 2023 году поклонник спросил Ривза о его любимом фильме из тех, над которыми он работал. Актер ответил, что не может выбрать только один. В свой список он включил "На берегу реки", "Невероятные приключения Билла и Теда", трилогию "Матрица", "Адвоката дьявола", "Помутнение", "Мой личный штат Айдахо", "На гребне волны" и "Джона Уика".

Таким образом, среди особых для актера картин действительно оказались два самых известных проекта его карьеры — "Матрица" и "Джон Уик". В то же время рядом с блокбастерами Ривз назвал фильмы совсем иного масштаба и жанра.

Почему в списке есть "Адвокат дьявола"

Особенно интересно смотрится "Адвокат дьявола", вышедший в 1997 году. В ленте Ривз сыграл молодого адвоката Кевина Ломакса, получающего заманчивое предложение от загадочного руководителя крупной юридической фирмы. Его партнером по съемкам стал Аль Пачино.

Фильм стал одной из заметных работ Ривза в 1990-х и показал актера в драматическом и мистическом сюжете. В то же время Ривз не называл "Адвоката дьявола" единственным фаворитом, а включил его в список нескольких важных для себя проектов.

В списке есть и менее очевидные фильмы

Наряду с известными блокбастерами оказались камерные и экспериментальные работы. К примеру, "Мой личный штат Айдахо" Ривз также назвал среди фильмов, которые стали важной частью его жизни. В картине он сыграл вместе с Ривером Фениксом.

Список актера показывает, что среди важных для него работ есть не только известные коммерческие хиты. Ривз также упоминает фильмы, связанные с личными воспоминаниями, необычным профессиональным опытом и людьми, с которыми ему пришлось работать.

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