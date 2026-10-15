Илон Маск преследовал скрытую цель в DOGE? Новый фильм раскрывает тревожные версии

Новый документальный фильм об Илоне Маске поднимает неудобные вопросы о его истинных намерениях в американской политике. Режиссер Алекс Гибни исследует не только карьеру миллиардера, но и деятельность Департамента эффективности правительства США (DOGE), который получил широкий доступ к государственным системам и информации.

Документальный фильм ставит вопросы о целях Илона Маска и деятельности DOGE. Фото: Brian Solis, CC BY 2.0. Wikimedia Commons

Доступ к данным вызвал больше всего вопросов

По словам Гибни, сотрудники DOGE могли получать статус суперадминистраторов в государственных учреждениях уже через день-два после начала работы. Это открывало доступ к большим массивам информации, в том числе к конфиденциальным персональным данным американцев.

Исполнительный продюсер фильма Ронан Фэрроу подчеркнул, что до сих пор остаются вопросы о дальнейшей судьбе этих сведений. Речь идет, в частности, о номерах социального страхования, телефонах и адресах граждан. По его словам, часть информации могла передаваться третьим сторонам, однако окончательно неизвестно, кто именно получил к ней доступ и как ее использовал.

Может ли искусственный интеллект влиять на выборы

Гибни предположил, что данные, полученные командой DOGE, потенциально могли стать материалом для обучения искусственного интеллекта, способного влиять на промежуточные выборы в США. Однако режиссер не представил доказательств того, что такая схема действительно существовала или что Маск использовал информацию с этой целью.

В фильме также упоминаются слова бывшей партнерши предпринимателя Эшли Сент-Клэр о странных сообщениях, которые она получала от него накануне президентских выборов 2024 года. При этом Гибни признал, что не может с уверенностью сказать, хвастался ли Маск реальными возможностями или просто преувеличивал.

Реакция Маска на документальный фильм

Лента продолжительностью около четырех часов рассказывает не только о DOGE, но и о деловой карьере Маска, его политических взглядах и деятельности Tesla. Сам предприниматель критиковал режиссера, обвиняя его в предвзятости.

Таким образом, документальный фильм ставит вопрос о том, мог ли доступ к государственным данным иметь для Маска иное значение, чем сокращение расходов. Однако версии о скрытых мотивах и возможном вмешательстве в выборы остаются предположениями, а не доказанными фактами.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что в Польше публично пристыдили миллиардера из-за Starlink для ВСУ