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Их отменили в самый неподходящий момент: 10 сериалов, финалы которых до сих пор бесят фанатов

Громкие отмены, нераскрытые тайны и истории, оборвавшиеся на самом интересном месте. Эти сериалы до сих пор заставляют зрителей ждать продолжения.

21 октября 2026, 23:35
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Сергій Кречмаровський

Иногда сериал заканчивается именно тогда, когда сюжет набирает обороты. Зрители следят за героями, строят теории и ждут разгадки тайн, но вместо полноценного финала получают оборванную историю. Вот 10 сериалов, отмена которых оставила фанатов с вопросами без ответов.

Их отменили в самый неподходящий момент: 10 сериалов, финалы которых до сих пор бесят фанатов

Отмена любимого сериала на самом интересном месте. Фото: Pexels / Jakub Zerdzicki

  • "Диета из Санта-Клариты" (Santa Clarita Diet). После третьего сезона Netflix закрыл комедию о супругах-риелторах. В финале Шейла превратила мужа Джоэла в зомби, открыв путь к новым сюжетным поворотам. Продолжение так и не сняли.

  • "Общество" (The Society). Подростки оказались в городе без взрослых и пытались построить собственное общество. Второй сезон отменили из-за пандемии уже после того, как сериал был продлен, оставив главные загадки без ответов.

  • "Карнавал" (Carnivàle). Мистическая драма HBO завершилась после двух сезонов, хотя авторы планировали более длинную историю. Противостояние героев и сверхъестественные тайны остались нераскрытыми.

  • "Охотник за разумом" (Mindhunter). Криминальная драма об агентах ФБР, изучающих психологию серийных убийц, не получила третьего сезона. Незавершенной осталась и сюжетная линия убийцы BTK.

  • "Темный кристалл: Эпоха сопротивления" (The Dark Crystal: Age of Resistance). Фэнтезийный сериал Netflix отменили после первого сезона. История приближалась к масштабному противостоянию, но зрители так и не увидели продолжения.

  • "1899". Создатели задумывали многосезонную историю о пассажирах загадочного корабля. Однако Netflix закрыл проект после первого сезона, оставив без объяснений множество сюжетных загадок.

  • "Ганнибал" (Hannibal). Третий сезон завершился падением Ганнибала Лектера и Уилла Грэма со скалы. Сцена намекала на продолжение их истории, но четвертый сезон так и не вышел.

  • "Последний человек на Земле" (The Last Man on Earth). После четырех сезонов комедию закрыли в момент, когда герои встретили загадочную группу людей. Их будущее осталось неизвестным.

  • "Кайл XY" (Kyle XY). Фантастический сериал оборвался после неожиданных открытий о семье Кайла. История необычного парня не получила полноценного завершения.

  • "Иерихон" (Jericho). После протестов зрителей сериал о городке после ядерных взрывов вернули на второй сезон, но затем снова отменили. Финал оставил немало вопросов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, какой боевик Ван Дамма неожиданно вернулся в тренды



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Источник: https://www.buzzfeed.com/jennaguillaume/most-frustrating-tv-cliffhanger-endings
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