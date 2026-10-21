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Годзилле готовят новых соперников: японцы выбрали 4 монстров, которые бросят вызов легенде

Более 170 тысяч голосов определили четверку финалистов японского проекта TOHO. Один из новых кайдзю сможет встретиться с легендарным монстром в будущем фильме

21 октября 2026, 22:48
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Сергій Кречмаровський

Японская компания TOHO объявила результаты первого этапа необычного голосования, цель которого — выбрать нового монстра, способного бросить вызов Годзилле. Среди восьми кандидатов зрители определили четырех финалистов. За участников проекта проголосовали более 170 тысяч раз из Японии и других стран мира.

Годзилле готовят новых соперников: японцы выбрали 4 монстров, которые бросят вызов легенде

Четыре новых монстра, претендующих на битву с Годзиллой. Фото: Prtimes.jp

Кто будет сражаться с Годзиллой

Наибольшую поддержку получил Зенорф — межпространственное существо, занявшее первое место с 46 066 голосами. Этот загадочный монстр высотой 58 метров способен передвигаться в воздухе, словно цепляясь за пространство щупальцеобразными конечностями. Его способности также могут вызывать галлюцинации у других существ.

Второе место занял Саджиус, набравший 34 202 голоса. Это боевая машина высотой 60 метров, созданная в качестве оружия против Годзиллы. У нее несколько конечностей, она может действовать на суше и в воде и оснащена мощным вооружением.

Третьим финалистом стал Гилкус с 28 724 голосами. Этот космический кайдзю уничтожает планеты, поглощая природные ресурсы и различные виды энергии. На Землю он прибывает, почувствовав огромную энергетическую силу Годзиллы.

Четвертое место занял Ригедо, получивший 18 846 голосов. Это древний динозавр, который пробудился из-за глобального потепления, а под воздействием ядерных отходов превратился в монстра. Он может передвигаться на двух и четырех конечностях, атакуя противников мощными бросками.

Когда определят победителя

Второй этап голосования стартовал 17 октября и продлится до 25 октября 2026 года. Результаты первого тура обнулили, поэтому все четверо финалистов начинают решающее соревнование на равных условиях. Голосовать можно раз в сутки.

Победителя объявят 3 ноября на мероприятии Godzilla Fest 2026. Именно этот монстр должен появиться в новом фильме "Фес-Годзилла", который планируют представить на мероприятиях TOHO с 2027 года.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о фантастических фильмах, чьи спецэффекты впечатляют даже сегодня



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Источник: https://soranews24.com/2026/10/19/voting-begins-for-japans-next-top-kaiju/
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