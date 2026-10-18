Главный секрет "Пятницы, 13-го" испортили продолжениями: почему сценарист отказался их смотреть

Фильм ужасов "Пятница, 13-е" стал одной из самых известных картин своего жанра, а Джейсон Вурхиз превратился в культового персонажа массовой культуры. Однако сценарист оригинальной картины Виктор Миллер не разделял энтузиазма по поводу историй, появившихся после первого фильма. Причина заключалась в том, что развитие франшизы отошло от замысла, заложенного в первоначальной истории.

Продолжения "Пятницы, 13-е" изменили первоначальный замысел сценариста Виктора Миллера, превратив Джейсона Вурхиза в главного злодея культовой серии фильмов ужасов. Фото: Pexels

Кем должен был быть Джейсон

В первой части "Пятницы, 13-го" главной угрозой для подростков в летнем лагере был не тот человек, которого зрители привыкли считать центральным злодеем серии. Убийцей оказалась Памела Вурхиз — мать мальчика Джейсона, который, как считалось, погиб в результате несчастного случая на озере. Ее мотивом была месть за смерть сына.

Для Миллера история прежде всего касалась матери, потерявшей ребенка и превратившей горе в жестокость. В первоначальном замысле Джейсон был трагической фигурой, а не неумолимым убийцей, преследующим героев в каждой новой части.

Как продолжения изменили франшизу

После коммерческого успеха студия начала развивать серию, постепенно выдвигая Джейсона на первый план. Он стал главным антагонистом следующих фильмов, а его образ с хоккейной маской превратился в один из самых узнаваемых символов фильмов ужасов.

Такое направление развития не соответствовало первоначальному видению сценариста. Миллер не стремился создавать мифологию о бессмертном маньяке: его интересовала законченная история с конкретной драматической мотивацией. Поэтому продолжения, сделавшие Джейсона центральным персонажем франшизы, фактически превратили первоначальный замысел в совершенно другую историю.

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