kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.06.2020

BTC/USD

9771.03

ETH/USD

243.20

LTC/USD

46.44

НБУ 10.06.2020

USD/UAH

26.75

EUR/UAH

30.40

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг фильмы и сериалы Фильм "Унесенные ветром" удалили из онлайн-кинотеатра после обвинений в расизме
commentss НОВОСТИ Все новости

Фильм "Унесенные ветром" удалили из онлайн-кинотеатра после обвинений в расизме

HBO Max временно удалил фильм с элементами расизма

сегодня, 20:42
Автор:

Антон Корнилов
Фильм "Унесенные ветром" удалили из онлайн-кинотеатра после обвинений в расизме

Онлайн-кинотеатр HBO Max временно удалил со своей платформы фильм "Унесенные ветром" 1939 года после обвинений в расизма. Об этом сообщили в издании BBC Ukraine.

Представители сервиса HBO Max заявили, что фильм "Унесенные ветром" 1939 года был "продуктом своего времени" и показывал "этнические и расовые предрассудки, которые были ошибочными тогда и остаются ошибочными сегодня".

Фильм давно критикуют за демонстрацию сцен рабства. Сюжет "Унесенных ветром" показывает события американской гражданской войны и после нее, а героям фильма стали рабы, которые довольствуются своей судьбой и остаются преданными своим хозяевам даже после отмены рабства.

Картину планируют вернуть в онлайн-кинотеатр с "обсуждением исторического контекста", пока точных сроков возврата не назвали. Фильм получил десять кинопремий "Оскар" и остается одним из самых кассовых за всю историю кинематографа.

Как сообщал портал "Комментарии", онлайн-кинотеатр Netflix выпустил четвертый и последний сезон сериала "13 причин почему".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/news-52992467
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!