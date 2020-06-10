Фильм "Унесенные ветром" удалили из онлайн-кинотеатра после обвинений в расизме

Онлайн-кинотеатр HBO Max временно удалил со своей платформы фильм "Унесенные ветром" 1939 года после обвинений в расизма. Об этом сообщили в издании BBC Ukraine.

Представители сервиса HBO Max заявили, что фильм "Унесенные ветром" 1939 года был "продуктом своего времени" и показывал "этнические и расовые предрассудки, которые были ошибочными тогда и остаются ошибочными сегодня".

Фильм давно критикуют за демонстрацию сцен рабства. Сюжет "Унесенных ветром" показывает события американской гражданской войны и после нее, а героям фильма стали рабы, которые довольствуются своей судьбой и остаются преданными своим хозяевам даже после отмены рабства.

Картину планируют вернуть в онлайн-кинотеатр с "обсуждением исторического контекста", пока точных сроков возврата не назвали. Фильм получил десять кинопремий "Оскар" и остается одним из самых кассовых за всю историю кинематографа.

Как сообщал портал "Комментарии", онлайн-кинотеатр Netflix выпустил четвертый и последний сезон сериала "13 причин почему".

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