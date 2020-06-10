Фильм "Унесенные ветром" удалили из онлайн-кинотеатра после обвинений в расизме

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Антон Корнилов
Онлайн-кинотеатр HBO Max временно удалил со своей платформы
фильм "Унесенные ветром" 1939 года после обвинений в расизма. Об этом сообщили
в издании BBC Ukraine.
Представители сервиса HBO Max заявили, что фильм "Унесенные ветром"
1939 года был "продуктом своего времени" и показывал "этнические и расовые
предрассудки, которые были ошибочными тогда и остаются ошибочными сегодня".
Фильм давно критикуют за демонстрацию сцен рабства. Сюжет "Унесенных
ветром" показывает события американской гражданской войны и после нее, а героям
фильма стали рабы, которые довольствуются своей судьбой и остаются преданными
своим хозяевам даже после отмены рабства.
Картину планируют вернуть в онлайн-кинотеатр с "обсуждением
исторического контекста", пока точных сроков возврата не назвали. Фильм получил
десять кинопремий "Оскар" и остается одним из самых кассовых за всю историю
кинематографа.
Как сообщал портал "Комментарии", онлайн-кинотеатр Netflix
выпустил четвертый и последний сезон сериала "13 причин почему".
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