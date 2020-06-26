Фильм «Крик» получит продолжение: что известно о съемках

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Светлана Шкурупий
Поклонников американского слэшера "Крик" ждет приятная новость. Кинокомпании Spyglass Media Group и Paramount Pictures запустили в производство пятую часть киноленты. Такую информацию предоставило издание Variety.
Известно, что продолжение "Крика" будут режисировать Мэттю Беттинелли и Тайлер Джиллетт, которые работали над фильмом "Я иду искать". Ожидается, что в новой части к роли заместителя шерифа Дьюи вернется Дэвид Аркетт. Также киностудии ведут переговоры с Кортни Кокс и Нив Кэмпбелл, чтобы и они снова сыграли своих персонажей.
Инсайдер сообщает, что съемочный процесс стартует в конце текущего лета, так что в середине 2021 года кинолента будет готова к выходу на большие экраны. Студия Paramount будет отвечать за прокат картины по всему миру и представит его на цифровых платформах в некоторых странах, а права на показы на платных телеканалах в Северной Америке будут принадлежать Spyglass.
Напомним, что первая часть "Крика" вышла в 1996 году и получила множество наград. И несмотря на скандал в ряде стран из-за откровенного показа насилия в фильме, он заработал в прокате более 173 млн долларов. Спустя год вышла вторая часть киноленты. Картина получила положительные отзывы критиков, которые отметили, что фильм превзошел оригинал. В 2000 году на экраны вышел "Крик 3", а в 2011 году "Крик 4".
Ранее издание "Комментарии" сообщало, в сети появился новый трейлер продолжения хоррора "Тихое место".
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