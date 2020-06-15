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Ежегодную церемонию кинопремии Оскар перенесли из-за коронавируса

Оскар 2021 пройдет в апреле, а не в феврале, как обычно

сегодня, 23:41
Автор:

Антон Корнилов
Ежегодную церемонию кинопремии Оскар перенесли из-за коронавируса

Американская киноакадемия объявила о переносе 93 церемонии вручения ежегодной кинопремии "Оскар" в 2021 году из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в издании Variety со ссылкой на заявление американской киноакадемии.

Ежегодное мероприятие пройдет на два месяца позже обычного — 25 апреля вместо привычного февраля. Это самая поздняя дата в истории кинопремии. Руководители соответственно перенесли даты отборов, голосований и подачи заявок. Теперь на Оскар в 2021 году могут претендовать фильмы, которые вышли с 1 января 2020 года до 28 февраля 2021 года, но заявки будут принимать только до 15 января 2021 года.

Представители американской киноакадемии выразили надежду, что перенос дат позволит кинематографистам завершить работу над своими проектами и выпустить их без опасений, что они не попадут в невыгодное положение из пандемии.

Церемонию переносят четвертый раз в истории: до этого причинами стали наводнение в Лос-Анджелесе (1938), убийство Мартина Лютера Кинга (1968), попытка убийства президента США Рональда Рейгана (1981).

Как сообщал портал "Комментарии", фильм "Унесенные ветром" удалили из онлайн-кинотеатра после обвинений в расизме.


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Источник: https://variety.com/2020/film/awards/oscars-2021-postponed-coronavirus-1234635457/
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