Этот вестерн Клинта Иствуда считают шедевром: скандал на съемках изменил правила Голливуда

В 1976 году Клинт Иствуд представил вестерн "Джоси Уэйлс — человек вне закона" (The Outlaw Josey Wales), который впоследствии стал одной из самых известных работ актёра и режиссёра. Однако за созданием фильма стояла история конфликта, повлиявшая на правила работы в Голливуде.

Клинт Иствуд и история культового вестерна, изменившего правила Голливуда. Фото: Wikimedia Commons / Siebbi / CC BY 2.0

История мести на фоне Гражданской войны

В центре сюжета — фермер Джоси Уэйлс, чья жизнь рушится во время Гражданской войны в США. Потеряв семью, он отправляется по пути мести, пытаясь выжить в мире, где насилие порождает новое насилие. История объединила традиционные элементы вестерна с более мрачным взглядом на войну, утрату и человеческую жестокость.

Скандал, который изменил правила

Изначально режиссером картины был Филип Кауфман, однако во время производства его уволили, а постановку возглавил сам Иствуд. Это решение вызвало конфликт с Гильдией режиссеров США, поскольку правила профессионального сообщества защищали права режиссеров и ограничивали возможность подобной замены.

Следствием стало появление так называемого "правила Иствуда", призванного предотвращать подобные ситуации на будущих съемочных площадках. Этот случай стал известным примером того, как спор вокруг одного фильма может повлиять на всю киноиндустрию.

Наследие культового вестерна

"Джоси Уэйлс — человек вне закона" укрепил репутацию Иствуда как режиссёра, способного переосмысливать жанровое кино. Фильм выделялся сложным главным героем и неоднозначным взглядом на месть, войну и справедливость.

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