Эта комедия могла быть совсем другой: фильм с Эдди Мерфи попал в рейтинг лучших в истории

В 1983 году комедия "Поменяться местами" стала одним из главных кинохитов года. Однако главные роли изначально планировали отдать Ричарду Прайору и Джину Уайлдеру. После изменения актерского состава на экране появился дуэт Эдди Мерфи и Дэна Эйкройда, а фильм впоследствии вошел в списки лучших комедий.

Концептуальная иллюстрация на тему смены социального статуса. Иллюстрация: ИИ

От замысла до большого успеха

Фильм Джона Лэндиса вышел 8 июня 1983 года. После травмы Прайора студия изменила актерский состав. Эйкройд сыграл биржевого брокера Луиса Уинторпа III, а Мерфи — уличного мошенника Билли Рэя Валентайна. Братья-миллионеры Рэндольф и Мортимер Дьюки, которых сыграли Ральф Беллами и Дон Амичи, решают поменять мужчин местами, чтобы проверить, что сильнее влияет на человека — происхождение или жизненные обстоятельства.

Также в фильме снялись Джейми Ли Кертис и Денхолм Эллиотт. Оба получили премию BAFTA за роли второго плана.

Признание и кассовые сборы

"Поменяться местами" собрал 90,4 млн долларов в США и Канаде и стал четвертым самым кассовым фильмом Северной Америки в 1983 году. Мировые сборы составили 120,6 млн долларов.

Впоследствии картину включили в список 100 лучших комедий по версии Time Out. Он был составлен по результатам опроса более 200 человек, работающих в комедийном жанре. А сценарий фильма занял совместное 33-е место в списке 101 самого смешного сценария Гильдии сценаристов Америки за 2015 год.

Комедия оставила след и за пределами кино. В финале братья Дьюки пытаются заработать на похищенном государственном отчете об урожае апельсинов. В 2010 году положение закона Додда — Фрэнка, ограничившее использование украденной государственной информации для торговли на товарных рынках, получило неофициальное название "правило Эдди Мерфи".

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