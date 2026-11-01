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Эта комедия могла быть совсем другой: фильм с Эдди Мерфи попал в рейтинг лучших в истории

Фильм "Поменяться местами" изначально задумывался для Ричарда Прайора и Джина Уайлдера, но после смены актерского состава он стал одним из крупнейших хитов 1983 года.

1 ноября 2026, 10:31
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Сергій Кречмаровський

В 1983 году комедия "Поменяться местами" стала одним из главных кинохитов года. Однако главные роли изначально планировали отдать Ричарду Прайору и Джину Уайлдеру. После изменения актерского состава на экране появился дуэт Эдди Мерфи и Дэна Эйкройда, а фильм впоследствии вошел в списки лучших комедий.

Эта комедия могла быть совсем другой: фильм с Эдди Мерфи попал в рейтинг лучших в истории

Концептуальная иллюстрация на тему смены социального статуса. Иллюстрация: ИИ

От замысла до большого успеха

Фильм Джона Лэндиса вышел 8 июня 1983 года. После травмы Прайора студия изменила актерский состав. Эйкройд сыграл биржевого брокера Луиса Уинторпа III, а Мерфи — уличного мошенника Билли Рэя Валентайна. Братья-миллионеры Рэндольф и Мортимер Дьюки, которых сыграли Ральф Беллами и Дон Амичи, решают поменять мужчин местами, чтобы проверить, что сильнее влияет на человека — происхождение или жизненные обстоятельства.

Также в фильме снялись Джейми Ли Кертис и Денхолм Эллиотт. Оба получили премию BAFTA за роли второго плана.

Признание и кассовые сборы

"Поменяться местами" собрал 90,4 млн долларов в США и Канаде и стал четвертым самым кассовым фильмом Северной Америки в 1983 году. Мировые сборы составили 120,6 млн долларов.

Впоследствии картину включили в список 100 лучших комедий по версии Time Out. Он был составлен по результатам опроса более 200 человек, работающих в комедийном жанре. А сценарий фильма занял совместное 33-е место в списке 101 самого смешного сценария Гильдии сценаристов Америки за 2015 год.

Комедия оставила след и за пределами кино. В финале братья Дьюки пытаются заработать на похищенном государственном отчете об урожае апельсинов. В 2010 году положение закона Додда — Фрэнка, ограничившее использование украденной государственной информации для торговли на товарных рынках, получило неофициальное название "правило Эдди Мерфи".

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, какой фильм Тарантино пересматривали миллионы, но теперь он исчезает: что случилось с культовой картиной



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Источник: https://www.mensjournal.com/news/1983-film-eddie-murphy-dan-aykroyd-ranked-among-greatest-comedies-of-all-time
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