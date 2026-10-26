Его смотрели миллионы, но теперь он исчезает: что случилось с фильмом Тарантино

Один из самых известных фильмов Квентина Тарантино вскоре должен исчезнуть из каталога Prime Video. Речь идет о "Криминальном чтиве" (Pulp Fiction) — картине, ставшей знаковой для криминального кино 1990-х и до сих пор привлекающей внимание зрителей. Новость об изменении доступности фильма может стать поводом посмотреть его тем, кто давно откладывал знакомство с классикой.

Квентин Тарантино выступает на San Diego Comic-Con в 2015 году во время презентации фильма "Омерзительная восьмерка". Фото: Gage Skidmore / Wikimedia Commons

"Криминальное чтиво" вышло в 1994 году и построено как несколько переплетающихся историй. События разворачиваются в криминальном мире Лос-Анджелеса, а персонажи оказываются в ситуациях, где насилие, черный юмор и неожиданные повороты соседствуют с повседневными разговорами. Тарантино нарушил привычную последовательность повествования и сделал диалоги одной из главных особенностей картины.

Среди самых известных персонажей — наемные убийцы Винсент Вега и Джулс Уиннфилд, боксер Бутч и жена криминального авторитета Миа Уоллес. Переплетение их историй выделяет фильм среди типичных криминальных драм.

Картина помогла вернуть внимание к карьере Джона Траволты, а также укрепила популярность Сэмюэла Л. Джексона и Умы Турман. Фильм получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля и премию "Оскар" за лучший оригинальный сценарий.

Исчезновение с Prime Video не обязательно означает, что "Криминальное чтиво" станет недоступным на всех онлайн-платформах. Возможность просмотра зависит от региона и лицензионных соглашений, поэтому зрителям стоит проверить актуальный статус картины в своем сервисе.

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