Ди Каприо назвал свой любимый фильм и признался в главном карьерном сожалении

Леонардо Ди Каприо за десятилетия в кино сыграл десятки известных ролей, однако далеко не все свои фильмы любит пересматривать. В разговоре с режиссером Полом Томасом Андерсоном актер рассказал, какая его работа остается для него особенной, а также признался, об отказе от какой роли жалеет больше всего.

Леонардо Ди Каприо на Берлинском международном кинофестивале в 2010 году. Фото: Siebbi / Wikimedia Commons

Фильм, к которому он возвращается

Любимой собственной картиной Ди Каприо назвал "Авиатора" Мартина Скорсезе, вышедшего в 2004 году. По словам актера, именно этот фильм он пересматривал чаще остальных своих работ.

Причина связана не только с самой ролью. Во время съемок Ди Каприо было 30 лет, и он впервые почувствовал себя не просто актером, которого пригласили исполнить персонажа, а полноценным участником создания фильма. Он отмечал, что ощущал большую ответственность за результат и воспринимал эту работу как важный этап своего профессионального взросления.

В "Авиаторе" Ди Каприо сыграл американского бизнесмена и авиатора Говарда Хьюза. Фильм стал одной из нескольких крупных совместных работ актера и Скорсезе.

От какой роли он отказался

При этом у Ди Каприо есть и карьерное решение, о котором он жалеет. Актер назвал своим главным сожалением отказ от участия в фильме "Ночи в стиле буги" Пола Томаса Андерсона, который вышел в 1997 году.

Главную роль в картине в итоге сыграл Марк Уолберг. Ди Каприо признался, что после просмотра фильма понял, насколько сильной получилась работа, и назвал ее настоящим шедевром. При этом актер подчеркнул, что не представляет другого исполнителя на месте Уолберга и рад тому, как сложилась судьба картины.

Таким образом, среди собственных фильмов Ди Каприо особенно выделяет "Авиатора", а одним из самых заметных упущенных шансов в карьере считает "Ночи в стиле буги".

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