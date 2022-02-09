"Аферист из Тиндера" - фильм, о котором заговорил весь мир: реакция админов приложения для знакомств

Несколько дней на стреминговой платформе Netflix продолжается трансляция документального фильма "Аферист из Тиндера". Сейчас это самый популярный продукт на платформе, в Украине - в том числе. Это история о мужчине, который притворялся мультимиллионером, обманывая доверчивых женщин, которых находил в приложении для знакомств "Tinder". Его профиль администрация ресурса заблокировала не после многочисленных заявлений в полицию, а именно после выхода фильма, о котором говорят во всех соцсетях. Детальнее о киноленте писало издание "Медуза", передает портал "Комментарии".

Аферист с Тиндера. Фото из открытых источников

Лишь после выхода всей этой истории на киноэкраны, в приложении Tinder решились заблокировать профиль Шимона Хаюта, который выдавал себя директором известной компании LLD Diamonds — Саймоном Левиевым.



"Мы провели внутреннее расследование и можем подтвердить, что Саймон Левиев большене активен на Tinder под одним из своих псевдонимов", — сделали заявление в Tinder после выхода фильма.

В фильме "Аферист из Тиндера" снялись три жертвы Шимона Хаюта, мужчины из Израиля, который неоднократно менял имена и скрывался от правоохранителей. Как рассказывают его бывшие женщины и журналисты, первыми озвучившие эту историю, Шимон Хают находил себе жертв через приложение для знакомств Tinder. Там он публиковал фотографии своей роскошной жизни. С женщинами он завязывал не только романтические отношения, но и просто дружеские. Притворяясь мультимиллионером в сфере продажи бриллиантов, он придумывал историю о преследовании врагами и просил у женщин не надолго одолжить ему средства наличными. Учитывая то, что он умело убеждал окружающих в своей платежеспособности, жертвы отдавали ему сотни тысяч долларов, которые часто брали взаймы. Шимон Хают пересылал им фальшивые чеки и передавал поддельные драгоценности. Таким образом, на сегодняшний день правоохранители до сих пор не предъявили ему обвинений в мошенничестве, ведь по факту он лишь занимал деньги у близких людей. Его удалось арестовать израильским властям на 15 месяцев, из которых он отсидел всего 5. Сейчас он активный пользователь Instagram и продает курсы с советами по ведению бизнеса.

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