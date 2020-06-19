Соусы из McDonald's воплотили в коллекции кроссовок Adidas

Популярная сеть ресторанов быстрого питания McDonald's до сих пор работает в карантинном режиме, но это не помешало компании создать яркую каллаборацию со всемирно известным брендом Adidas.

Капсульная коллекция была выпущена в поддержку молодежного турнира по баскетболу All-American Games (AAG), в рамках которого и сотрудничают бренды. В этом году, из-за пандемии коронавируса, турне было отменено, но авторы коллекции таким образом решили поддержать дух молодых спортсменов.

Сама коллекция получила название "Sauce Pack", а вдохновением для нее стали фирменные соусы McDonald's. Она состоит из четырех видов футболок и кроссовок, а в рекламе снялись баскетболисты Джеймс Харден, Дамиан Лиллард и Трейси Макгрэди.





Новинки будут продаваться онлайн в Китае, Японии, Малайзии, Гонконга, Южной Кореи, Индонезии, на Тайване и Филиппинах, а также в некоторых магазинах Adidas. Предметы из коллаборации выпущены ограниченным тиражом в 50 тыс. экземпляров.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что спортивный бренд Adidas выпустил коллекцию защитных многоразовых масок для лица

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