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За это переплачивают даже богатые: 10 роскошных вещей, оказавшихся недостойными своих денег

Дорогие кроссовки, отели, стейки и дизайнерские вещи не всем кажутся достойными своих денег

8 октября 2026, 21:47
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Сергій Кречмаровський

Роскошные вещи и услуги часто воспринимают как символ статуса, но их высокая цена не всегда убеждает покупателей. Пользователи Reddit рассказали BuzzFeed, какие дорогие удовольствия они считают переоцененными.

За это переплачивают даже богатые: 10 роскошных вещей, оказавшихся недостойными своих денег

Ресепшен дорогого отеля как пример роскошного сервиса и расходов на проживание. Фото: Pixabay.

Роскошь, которая не всем нужна

  • Среди таких вещей назвали дорогие кроссовки. Один из пользователей отметил, что за них приходится платить более 300 долларов, хотя обувь может быть неудобной, а после носки на ней появляются складки.

  • Не оправдывают издержек и новые версии смартфонов. По мнению одного из участников обсуждения, за незначительные обновления приходится существенно переплачивать, а увлечение новым устройством быстро проходит.

  • В список попала и дизайнерская одежда, особенно намеренно непрактичные модели. В качестве примера пользователь привел обувь на каблуке, в которой передняя часть стопы фактически остается без опоры.

  • Сезонный декор также назвали излишним расходом. Один из комментаторов приобрел его, чтобы сделать дом более уютным для родственников на День благодарения, но в конце концов затраченные усилия не принесли удовлетворения.

  • Еще одна позиция – бассейн. Его нужно постоянно чистить, а в течение нескольких месяцев он просто стоит без использования. Пользователь считает, что иногда проще заплатить за посещение бассейна в другом месте.

За что еще жалко денег

  • Дорогие гостиницы тоже оказались среди переоцененных излишеств. После того как проходит новизна изысканного декора, там все равно остаются те же кровать, телевизор, туалет и душ.

  • Сомнительной роскошью назвали и room service. Один из пользователей сравнил его с сэндвичем с большой наценкой, который, к тому же, приходится долго ждать.

  • Не все готовы платить сотни долларов и за стейк. По мнению одного из комментаторов, человек вряд ли сможет отличить правильно приготовленное мясо за 50 и 300 долларов.

  • Изысканные ужины тоже вызывают вопросы. Пользователь пожаловался, что официант может долго описывать блюда, а в результате еда оказывается лишь посредственной.

  • Завершают десятку дизайнерские сумки. Один из комментаторов не считает их ценными, если ради сумки фактически приходится потратить сумму, сопоставимую с платежом за жилье.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о 10 вещах, которые кажутся мечтой, но быстро надоедают



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Источник: https://www.buzzfeed.com/jennaguillaume/luxuries-that-arent-worth-the-money
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