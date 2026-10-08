За это переплачивают даже богатые: 10 роскошных вещей, оказавшихся недостойными своих денег

Роскошные вещи и услуги часто воспринимают как символ статуса, но их высокая цена не всегда убеждает покупателей. Пользователи Reddit рассказали BuzzFeed, какие дорогие удовольствия они считают переоцененными.

Ресепшен дорогого отеля как пример роскошного сервиса и расходов на проживание. Фото: Pixabay.

Роскошь, которая не всем нужна

Среди таких вещей назвали дорогие кроссовки. Один из пользователей отметил, что за них приходится платить более 300 долларов, хотя обувь может быть неудобной, а после носки на ней появляются складки.

Не оправдывают издержек и новые версии смартфонов. По мнению одного из участников обсуждения, за незначительные обновления приходится существенно переплачивать, а увлечение новым устройством быстро проходит.

В список попала и дизайнерская одежда, особенно намеренно непрактичные модели. В качестве примера пользователь привел обувь на каблуке, в которой передняя часть стопы фактически остается без опоры.

Сезонный декор также назвали излишним расходом. Один из комментаторов приобрел его, чтобы сделать дом более уютным для родственников на День благодарения, но в конце концов затраченные усилия не принесли удовлетворения.

Еще одна позиция – бассейн. Его нужно постоянно чистить, а в течение нескольких месяцев он просто стоит без использования. Пользователь считает, что иногда проще заплатить за посещение бассейна в другом месте.

За что еще жалко денег

Дорогие гостиницы тоже оказались среди переоцененных излишеств. После того как проходит новизна изысканного декора, там все равно остаются те же кровать, телевизор, туалет и душ.

Сомнительной роскошью назвали и room service. Один из пользователей сравнил его с сэндвичем с большой наценкой, который, к тому же, приходится долго ждать.

Не все готовы платить сотни долларов и за стейк. По мнению одного из комментаторов, человек вряд ли сможет отличить правильно приготовленное мясо за 50 и 300 долларов.

Изысканные ужины тоже вызывают вопросы. Пользователь пожаловался, что официант может долго описывать блюда, а в результате еда оказывается лишь посредственной.

Завершают десятку дизайнерские сумки. Один из комментаторов не считает их ценными, если ради сумки фактически приходится потратить сумму, сопоставимую с платежом за жилье.

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