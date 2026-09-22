Родители делают это почти незаметно: привычка, которая может настроить братьев и сестёр друг против друга

В семьях с несколькими детьми со временем могут появляться привычные роли: один ребёнок становится "ответственным", другой — "проблемным", третий — тем, кто всегда старается не создавать лишних хлопот. Родители не всегда делают это намеренно, однако постоянное повторение одних и тех же ожиданий может повлиять на отношения между братьями и сёстрами.

Отношения между братьями и сёстрами могут меняться под влиянием родительских установок и семейных ролей. Фото: IamFOSNA / Pixabay

"Ты же старше". Одна из распространённых ситуаций — когда от старшего ребёнка постоянно требуют уступить или вести себя более разумно. Фразы вроде "ты должен знать лучше" или "будь примером для младшего" могут казаться способом научить ответственности, но ребёнок может почувствовать, что его переживания и потребности имеют меньше значения. При этом младшему могут чаще прощать определённые поступки, объясняя их возрастом. В результате дети оказываются в неравных ролях: один должен быть зрелым и терпеливым, а другому многое позволено.

Ребёнок-няня. Иногда старшему поручают не только помочь младшему, но и фактически отвечать за него: собрать в школу, напомнить о домашних заданиях, следить за поведением или не допускать расстройства. По мнению семейных специалистов, проблема начинается тогда, когда ребёнок чувствует ответственность за безопасность, настроение и решения брата или сестры в ущерб собственным делам.

"Хороший" и "проблемный". Роли могут формироваться и без прямых сравнений. Если одного ребёнка постоянно считают спокойным и самостоятельным, ему могут уделять меньше внимания, предполагая, что он справляется. Другому, которого воспринимают как источник проблем, достаётся больше контроля и замечаний.

Такие ярлыки способны влиять на детей и во взрослом возрасте. Братья и сёстры могут продолжать видеть друг друга через старые роли, а накопившиеся обиды способны возвращаться во время семейных встреч.

Специалисты советуют родителям замечать подобные схемы и менять собственную речь. Вместо "ты у нас самый ответственный", лучше хвалить конкретный поступок или усилие. А просьбу вести себя разумно можно сформулировать без ссылки на возраст и сравнения с братом или сестрой.

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