Пять вещей, за которые бывает стыдно каждой маме

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Быть мамой - это большое счастье, ответственность, и тяжелый труд. Каждая женщина пытается сделать все возможное, чтобы ее ребенок рос, развивался и был счастливым. Но мамы тоже нуждаются в отдыхе и порой имеют право на незначительные ошибки в воспитании. За что чаще всего стыдно мамам?

Бардак в доме

Сложно поддерживать дом в идеальной чистоте, если у вас есть маленькие дети. Часто мамам бывает стыдно за разбросанные игрушки, да и бардак в целом. Но ведь это не значит, что вам лень наводить порядок. Просто нет времени делать уборку по несколько раз в день. Если вы стараетесь в целом поддерживать дом в чистоте - вы уже молодец.

Отсутствие прогулки

Гулять на улице - полезно и мамам, и детям. Но если по какой-то причине вы пропустили этот ритуал - ничего страшного, не стоит себя винить. Причины могут быть разные - уставшая мама, капризные дети, невыносимое поведение ребенка на улице, недосып, завал на работе и т.д. - но просто помните, что пропустить прогулку - это нормально.

Мультики

Несмотря на то, что у ребенка должно быть ограниченное время для просмотра телевизора или игр на компьютере, иногда мамы игнорируют это правило и позволяют чаду проводить больше времени за гаджетом. Это время они используют для себя (чтобы попить кофе, полежать, сварить суп, сделать маникюр и т.д.) И это нормальный способ "перезагрузиться", хотя многим за него стыдно.

Отсутствие макияжа, прически и наряда

Если в вашем режиме дня есть 3-часовая прогулка с коляской или 1,5-часовое сидение в песочнице, то было бы странно по этому поводу как-то особенно наряжаться и делать макияж. Мамы много времени проводят на улице и в самых непредсказуемых обстоятельствах бегают по поликлиникам и аптекам, справляются с истериками и капризами. Потому одежда и обувь должны быть удобными.

Мат при ребенке

Да, ругаться при малыше любого возраста - очень плохо. Даже не зная значения слова ребенок абсолютно всегда чувствует его негативное значение и ваши эмоции в этот момент. Но есть ситуации, когда вы так злы или вам так больно, что сначала идет слово - а потом мысль о его вреде. Что ж, бывает со всеми, и всем, по-хорошему, за это должно быть стыдно.

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