Как правильно одеть ребенка, чтобы защитить от клещей

С наступлением жары возникла проблема – появление клещей. Эти коварные насекомые поджидают своих жертв сидя на земле или высокой траве, поэтому отправляясь на природу или в парк, не забывайте о защите. И в первую очередь, обеспечьте ее детям. Чтобы малыш не стал жертвой укуса клеща, постарайтесь соблюдать несколько простых правил.

Цвет одежды

Специалисты советуют использовать одежду светлых оттенков — на ней вы быстрее заметите клеща и сможете сбросить его.

Практичность

Если собрались с ребенком в лес, где будет не так жарко в тени, защитите его руки кофтой с длинными рукавами. Никаких футболок!

Выбирайте одежду на молнии, а не на пуговицах

Самое опасное место в лесу — высокая трава. В процессе ходьбы клещ с легкостью может зацепиться за штанину ребенка и укусить. Чтобы клещ не добрался до кожи в любом случае, обрабатывайте носки и нижнюю часть заправленных в них брюк специальным раствором против клещей.

Еще несколько важных нюансов

Без защиты нельзя оставлять голову и шею. Одежда с высоким воротом будет приносить дискомфорт в летнее время, но можно повязать на шею ребенку хотя бы легкий шарфик.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, к чему могут привести укусы обычного клеща.

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