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Истерики без Wi-Fi и скука без телефона: что выдает детей с неограниченным экранным временем

Педагоги замечают тревожные изменения в поведении школьников, привыкающих проводить много времени перед экранами

8 октября 2026, 00:08
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Сергій Кречмаровський

Учителя каждый день наблюдают за поведением детей в школе, поэтому могут замечать изменения, которые родители не всегда видят дома. Некоторые педагоги обращают внимание на то, как неограниченный доступ к смартфонам, планшетам и другим устройствам сказывается на поведении школьников.

Истерики без Wi-Fi и скука без телефона: что выдает детей с неограниченным экранным временем

Иллюстрация к материалу о чрезмерном экранном времени и привычке детей постоянно пользоваться гаджетами. Автор: EdenMoon / Pixabay.

Одним из самых заметных признаков становится сложность оставаться без экрана. Ребёнок может быстро терять интерес к занятиям, если рядом нет телефона или другого гаджета. Обычные дела, которые раньше доставляли удовольствие, кажутся скучными, а ожидание без возможности посмотреть видео или поиграть может вызвать раздражение.

Что замечают учителя

Педагоги также рассказывают о детях, которым сложно сосредоточиться на задаче без постоянной стимуляции. После длительного пребывания перед экраном обычный урок может казаться слишком медленным. Некоторые школьники постоянно ищут возможность проверить устройство или вернуться к цифровым развлечениям.

Еще один сигнал – сильная реакция, когда доступ к гаджету прекращается. Вместо обычного недовольства ребенок может демонстрировать раздражение, спорить или устраивать истерику. По мнению педагогов, такое поведение может быть особенно заметно, когда ребенок привык самостоятельно определять, сколько времени проводит перед экраном.

Почему это важно

Учителя отмечают не необходимость полностью отказаться от технологий, ведь гаджеты давно стали частью обучения и повседневной жизни. Речь идет прежде всего о балансе и способности ребенка нормально чувствовать себя без постоянного доступа к цифровому контенту.

Если школьник скучает без телефона, не может сосредоточиться на обычных упражнениях или остро реагирует на ограничение экранного времени, это повод обратить внимание на его цифровые привычки. В то же время отдельные проявления такого поведения сами по себе не означают зависимости — важен общий контекст и то, насколько часто они повторяются.

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Источник: https://www.buzzfeed.com/scarymouse/teachers-sharing-unlimited-screen-time-kids-fs2
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